La 45ª edición de la Fiesta Criolla del Parque Roosevelt, que se desarrolla del 1º al 5 de abril en el parque Roosevelt, fue denominada “50 Aniversario del Club de Leones de Shangrilá”. La actividad, que es una de las más convocantes del departamento, es organizada por el Club de Leones de Shangrilá, la Intendencia de Canelones, el Municipio de Paso Carrasco y la empresa Montevideo Music Group, y combina espectáculos en el ruedo con jineteadas –que incluyen a participantes de países vecinos–, grilla de artistas destacados, feria de emprendedores y una amplia plaza de comidas con una enorme variedad de ofertas. Además, se proponen actividades para toda la familia, con espacios para niños, espectáculos de danza folclórica, juegos y actividades de la Intendencia de Canelones dirigidas a la promoción de la producción y del emprendimiento.
El horario de inicio de las actividades es a las 10.00 y los espectáculos comienzan a las 19.00.
Grilla
Miércoles 1° de abril
- Pablo Altesor
- Catherine Vergnes
- Matías Valdez
- La Penúltima
Jueves 2 de abril
- Rienda Suelta
- El Alemán
- Luana
- Lucas Sugo
Viernes 3 de abril
- Guadalupe Romero
- Larbanois & Carrero
- La Dosis
- Herederos para Vos
Sábado 4 de abril
- Dúo Coames
- Copla Alta
- La Nueva Escuela
- Cumbia Club
Domingo 5 de abril
- La Misma Cuadra
- Emiliano y el Zurdo + Alejandro Balbis
- Chacho Ramos.