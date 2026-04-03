La 45ª edición de la Fiesta Criolla del Parque Roosevelt, que se desarrolla del 1º al 5 de abril en el parque Roosevelt, fue denominada “50 Aniversario del Club de Leones de Shangrilá”. La actividad, que es una de las más convocantes del departamento, es organizada por el Club de Leones de Shangrilá, la Intendencia de Canelones, el Municipio de Paso Carrasco y la empresa Montevideo Music Group, y combina espectáculos en el ruedo con jineteadas –que incluyen a participantes de países vecinos–, grilla de artistas destacados, feria de emprendedores y una amplia plaza de comidas con una enorme variedad de ofertas. Además, se proponen actividades para toda la familia, con espacios para niños, espectáculos de danza folclórica, juegos y actividades de la Intendencia de Canelones dirigidas a la promoción de la producción y del emprendimiento.

El horario de inicio de las actividades es a las 10.00 y los espectáculos comienzan a las 19.00.

Grilla

Miércoles 1° de abril

Pablo Altesor

Catherine Vergnes

Matías Valdez

La Penúltima

Jueves 2 de abril

Rienda Suelta

El Alemán

Luana

Lucas Sugo

Viernes 3 de abril

Guadalupe Romero

Larbanois & Carrero

La Dosis

Herederos para Vos

Sábado 4 de abril

Dúo Coames

Copla Alta

La Nueva Escuela

Cumbia Club

Domingo 5 de abril