Al mal tiempo, buen cine: "Cold War", de Pawel Pawlikowski, ganó el Festival Internacional de Cine

Cold War, la película del director polaco Pawel Pawlikowski que arrasó el mes pasado con los premios del Festival de Cine Europeo, celebrado en Sevilla, España, ganó este sábado el José Ignacio International Film Festival (JIIFF), que se llevó a cabo en la localidad del mismo nombre, cercana a Punta del Este. En segundo lugar, por poco margen, quedó la comedia de suspenso Woman at War, del islandés Benedikt Erlingsson, protagonizada por una mujer próxima a los 50 años decidida a impedir que la industria del aluminio estropee las tierras altas de su país.

La película ganadora, por su parte, cuenta la historia de un amor imposible: el de un pianista (interpretado por el actor polaco Tomasz Kot) y una cantante de pueblo (a cargo de la también polaca Joanna Kulig), durante los turbulentos años de la guerra en Europa. El premio, que fue otorgado por el público, consiste en una escultura creada por el artista uruguayo Diego Farías.

El JIIFF, que este año cumplió su novena edición, se realizó en tres lugares de la zona, todos ellos espacios abiertos y con entrada gratuita: la Bajada de los Pescadores de José Ignacio, la chacra La Mallorquina, en la ruta 8, y la antigua estación del ferrocarril de Pueblo Garzón. Las películas comenzaban a proyectarse a la hora del atardecer y los asistentes podían disfrutar del espectáculo en un entorno natural de campo y playa.

Este año, sin embargo, a pesar de la buena concurrencia de público, la organización tuvo que lidiar con algunos problemas causados por el mal tiempo, debido a que hubo varios días de lluvia durante la primera quincena de enero. Por esa razón, incluso, el festival terminó un día antes: El regreso de Mary Poppins, que estaba programada para el sábado, fue exhibida el viernes al atardecer, y luego se proyectó La favorita, del griego Yorgos Lanthimos, que, esa sí, estaba anunciada para ese día.

El sábado, de todos modos, se dio a conocer el filme ganador. El público debía votar entre las cinco obras propuestas: Cold War, que terminó alzándose con el primer premio, Woman at War, que quedó en segundo lugar, y, además de la mencionada The favorita, Non Fiction, del francés Olivier Assayas, proyectada en la chacra La Mallorquina, y Border, del iraní-sueco Ali Abbasi, que fue exhibida en la estación de tren de Garzón, a kilómetro y medio de José Ignacio.

“Para nosotros el cine es una experiencia para todos en la que todo el mundo puede ser parte, tanto la comunidad local como los turistas que vengan de otras partes del mundo [...] es gratuito y esperamos que pueda seguir así. La idea es que sea abierto y que todo el mundo pueda disfrutar de esta experiencia”, dijo Mariana Rubio, programadora del evento, a la agencia Efe.

El regreso de Mary Poppins, del estadounidense Rob Marshall, fue exhibida fuera de concurso, en su première en América Latina y preestreno en Uruguay. La película –secuela de la de 1966, dirigida por Robert Stevenson y protagonizada por Julie Andrews y Dick van Dyke– retoma el personaje de la niñera voladora, con Emily Blunt como protagonista y los pequeños de la cinta original ya convertidos en adultos y debiendo hacer frente a la Gran Depresión en la Londres de los años 30.

Debido a que José Ignacio es uno de los lugares más concurridos de Punta del Este, tanto por turistas uruguayos como de todas partes del mundo, las películas exhibidas contaron con subtítulos en español y en inglés.