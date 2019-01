Ante reclamo de Talvi, Asti aseguró que la política cambiaria es correcta

Durante el acto del movimiento Un Solo Uruguay (USU) que tuvo lugar el miércoles en Durazno, el precandidato del Partido Colorado (PC) Ernesto Talvi (Ciudadanos) compartió uno de los reclamos del sector, al afirmar que la competitividad del país puede mejorar “terminando con el atraso cambiario” y subiendo el precio del dólar a 37 o 38 pesos. Talvi dijo que el dólar –que ayer cerró a la venta a 33,28 pesos– está “barato” por el “enorme” déficit fiscal, ya que el gobierno financia “la diferencia entre gastos e ingresos” pidiendo prestado, de modo que “entran dólares y se transforman en una mercadería abundante y barata”. Aseguró que la población no sufriría por una apreciación “genuina” del dólar, “basada en ahorros fiscales significativos”, “en la medida en que no genere inflación”, y que no afectaría el salario real, pero sí les daría “oxígeno a la producción y al turismo” y permitiría recuperar empleos.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti comentó a la diaria que si hoy el dólar valiera, por ejemplo, 36 pesos, habría que encontrar “gente que lo quisiera comprar” a ese precio. Explicó que el gobierno se inclina por una flotación del tipo de cambio, y opinó que esa política ha logrado una importante estabilidad económica. “Durante la crisis de 2008-2009, fuimos uno de los pocos países que seguimos creciendo, bajó el crecimiento pero no hubo una crisis como antes pasaba”, señaló, y aseveró que la actuación del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Ministerio de Economía y Finanzas es “correcta”, ya que “permite adecuar la situación de la cotización del dólar a las variables internacionales, sin contrariarlas”. Además, aclaró que el BCU no limita las tendencias alcistas, sino que “a lo sumo trata de evitar las bajistas”.

Asti vaticinó que el dólar puede llegar efectivamente a costar 36 pesos en el correr de este año, pero sin un aumento brusco. De todas formas, apuntó que si bien los exportadores serían beneficiados por una suba, “otros sectores verían reducida su capacidad de compra, por lo menos de productos importados”.

la diaria buscó sin éxito la opinión sobre el tema de asesores de economía de distintos asesores del Partido Nacional.