Antía: la obra del hotel San Rafael está “dentro de la ley”

El intendente de Maldonado, Enrique Antía (Partido Nacional, PN), dijo a la diaria que la empresa Cipriani, que logró los permisos de construcción para la refacción del ex hotel San Rafael de Punta del Este, está “dentro de la ley” y “es correcto” que se proponga tirar abajo la estructura actual para reconstruirla. De esta manera, Antía le respondió al diputado del Partido Independiente (PI) Andrés Carrasco, que le envió el viernes una carta al intendente para suspender de manera temporal los permisos de construcción.

El legislador había asegurado que el inversor “solicitó la excepción con el fin de reciclar el viejo hotel, y en base a esa idea es que la Junta Departamental la aprobó. Pero ahora quien va a invertir 450.000.000 de dólares se da cuenta de que el edificio no es reciclable y pretende demolerlo para construir uno de similares características”. Antía dijo que Carrasco “está equivocado en su planteo” y recordó que el proyecto fue aprobado “dentro del marco legal” por ediles de la Junta Departamental perteneciente al PN y al Frente Amplio (FA), incluso un edil del Partido Colorado acompañó la iniciativa. “Es absolutamente correcto lo que está haciendo el inversor; a Carrasco no le asisten razones ni tiene derecho a hacer [reclamos]”, dijo el intendente. Sobre las razones técnicas para demoler el edificio viejo, aseguró que “el hierro y el hormigón no están en condiciones de aceptar una reforma”. Además, dijo que se proyecta un estacionamiento subterráneo que la estructura no soportaría.

Respecto de la posible instalación de un casino, Carrasco había señalado que el inversor “daba por seguro que iba a contar con una licencia” para instalarlo, “y así se lo transmitió al gobierno departamental”. “Pero esto no era cierto, ya que no existía ningún trámite ante el gobierno nacional para el otorgamiento de una licencia de ese tipo”, sostuvo el diputado. Antía aseguró que la empresa está haciendo las gestiones pero dijo que se trata de una decisión del gobierno de Tabaré Vázquez. “Tiene derecho desde le momento en que la inversión que hace supera a la del Conrad”, argumentó.

Para Antía, Carrasco está haciendo “conmoción pública para lograr un espacio”.