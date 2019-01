Autoridades de la IM niegan que haya intención de privatizar el servicio de limpieza

La directora interina del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo (IM), Rosana Paredes, dijo a la diaria que ante el anuncio público de que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de la capital rechaza la propuesta de asegurar servicios mínimos de limpieza, las autoridades no han tomado postura y esperan un planteo formal del gremio este jueves, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para continuar con la negociación. Además, sostuvo que en las declaraciones a la prensa se han manejado “conceptos” que “no son los que están procurados en la propuesta”.

“Nosotros hicimos la propuesta y ADEOM nos tiene que contestar. Dirá lo que se dice públicamente o lo que no se dice”, manifestó Paredes. En desde la IM esperan recibir las preguntas, reparos y dudas del sindicato en los espacios “establecidos a efectos de alcanzar un acuerdo”, subrayó la directora, y negó que las autoridades no quieran negociar. Al respecto, recordó que las negociaciones en curso fueron solicitadas por la IM, y que a partir de su propuesta “todo está para discutir, porque es una negociación. No es que 'esto es lo que yo quiero, y si esto no prospera no hay acuerdo'”.

Uno de los planteamientos que podría modificarse, según explicaron fuentes de la IM a la diaria, es el referido a que 24,4% del total de funcionarios de limpieza esté disponible para realizar las guardias en los días de paro. Esa cantidad de trabajadores se calculó para que sea posible cubrir los tres turnos del día, no en un único turno como han manejado los sindicalistas, aclararon.

En declaraciones a la prensa, la presidenta de ADEOM Montevideo, Valeria Ripoll, manifestó que no sólo fue difícil el diálogo, sino que además, en la reunión en la que se presentó la propuesta, las autoridades advirtieron que en un mes “debía resolverse la discusión”, y que si no se alcanzaba un acuerdo “estaba pronta la privatización” del servicio. Sobre esto, Paredes sostuvo que “no hay sobre la mesa ningún planteo de privatización. Estamos apostando a un proceso de negociación para asegurar servicios mínimos en la recolección y disposición final de recursos”. Fuentes de la IM añadieron que la negociación en curso busca justamente evitar la privatización, y que hay un plan que plantea incorporar “nuevos actores en la recolección de residuos”, pero no privatizarlos.

Paredes expresó que, en otras declaraciones a la prensa, representantes de ADEOM y del PIT-CNT manejaron “conceptos que no son los que están procurados en la propuesta”, y que hubo una clara “confusión” de los “institutos” de esencialidad y servicios mínimos. “Los integrantes del gremio hablan, esencialmente, de la situación de declaración de servicios esenciales. Justamente, la idea de la IM es la contraria: no llegar a hablar de servicios esenciales, sino de una guardia gremial para asegurar la satisfacción de servicios mínimos ante medidas gremiales”, expresó la directora, y planteó que el sindicato debería manejar la misma base conceptual para plantear su posición. “Servicio mínimo no es el servicio que comienza a aplicarse cuando se configura una situación de riesgo sanitario, riesgo de la salud y seguridad de la población, esa es la definición de servicios esenciales”, comentaron a la diaria fuentes de la IM.

Comisión de higiene

En la jornada de hoy, a las 15.30, jerarcas de la IM se reunirán con representantes de ADEOM en la comisión de higiene, que abarca cuestiones de salubridad en el sector de limpieza, y en particular en la disposición final de residuos. Según explicó Paredes, ya hubo una reunión en la que las autoridades respondieron uno por uno los planteos del gremio, y en esta nueva instancia la IM espera que el MTSS invite a participar al Ministerio de Salud Pública, porque es el organismo que “tiene que analizar las condiciones de trabajo en cuanto a la salud de los trabajadores”.