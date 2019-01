Blancos y colorados ven inviable aplicación de ley de financiamiento de partidos en 2019

2019 será el último año de este período legislativo y las distintas bancadas apuran motores para aprobar varios proyectos. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, espera concretar dos. El primero está “muy avanzado” y fue motivo de “mucho trabajo” en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, según dijo a la diaria. Se trata de un proyecto de ley sobre acoso laboral que presentó en 2015. “Básicamente, combate el acoso laboral en términos de prevenirlo y de darle instrumentos a la Inspección General de Trabajo para intervenir tanto en el ámbito público como en el privado, sancionando a los acosadores y a las empresas cuando no colaboran adecuadamente en la prevención y frente a hechos concretos de acoso laboral, y estableciendo planes y programas de concientización”, explicó Abdala. Opinó que sería “una pena” no aprobar el proyecto, ya que el acoso laboral es un fenómeno creciente y Uruguay “es el único país” que no cuenta con legislación al respecto. “En otros países el acoso laboral se llega a tipificar como delito. Yo no propongo eso, pero no tenemos normas de ningún tipo, hay una ley de acoso sexual pero no de acoso laboral en general”, agregó.

Otro proyecto que Abdala presentó recientemente, junto con la diputada de Frente Amplio Cristina Lustemberg, trata sobre el ahogamiento infantil en playas y principalmente en piscinas, ya que “es la principal causa de muerte accidental en niños”. El proyecto establece medidas básicas, desde que la fabricación de las piscinas –privadas y públicas– incluya obligatoriamente un cerco perimetral, por ejemplo, a programas de salud pública para generar conciencia en la materia.

A su vez, Abdala cree que es importante la aprobación de un proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado. No obstante, el diputado objetó que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al respecto “es muy malo”, porque es “más ambicioso de lo que debería ser”.

Debates sobre transparencia

La diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz señaló que como 2019 es un año electoral, el período legislativo será mucho más corto, por lo que la fuerza política buscará priorizar los proyectos sobre transparencia y ética pública, principalmente la iniciativa de financiamiento de partidos políticos, que no se pudo tratar a fines de 2018 debido a la negativa de Darío Pérez. Señaló que una vez que se levante el receso parlamentario se va a incluir en el orden del día y el FA pedirá que se trate cuanto antes, a partir del 1º de marzo. “Tenemos que ver qué síntesis hacemos dentro del FA, pero es un proyecto que queremos aprobar porque tuvo mucho trabajo y nos parece muy importante, además de que está instalado en la agenda pública y queremos dar señales claras a la ciudadanía de que este tema no se murió acá”.

Sobre este proyecto, Abdala señaló que el PN está abierto al diálogo, y sostuvo que también lo estaban a fin de año, pero “la situación que se generó fue porque el FA mantuvo las cartas contra el pecho y empezó a negociar cambios sin informarle a la oposición”. Si el FA le notifica qué es lo que quiere, el PN está “dispuesto a avanzar” en el debate del proyecto, sostuvo. No obstante, el diputado dijo que tienen “discrepancias en tiempos y oportunidad”: “Seamos realistas, en lo que se refiere a la financiación de las campañas, por más que nos pongamos de acuerdo en las soluciones, [el proyecto] es inaplicable para la elección que empieza ahora, porque la Corte Electoral no tiene recursos materiales ni funcionarios”, señaló. Por lo tanto, para el diputado es necesario ponerse de acuerdo en los mecanismos pero que empiece a regir a partir de 2024, “con el compromiso de que en 2020 le damos recursos a la Corte Electoral”.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que “fue algo bueno” que no se discutiera el proyecto de financiación de los partidos políticos en diciembre porque el FA “no estuvo dispuesto” a tratar las modificaciones que propuso la oposición. “En la medida en que no fue tratado en en diciembre, se abre una posibilidad de una nueva negociación para llegar a un acuerdo entre todos los partidos si se contemplan las modificaciones. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a terminar aprobando una ley que mejore todo lo que tenga que ver con la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos”, sostuvo el diputado. Además, dijo que si la ley se aplica en las elecciones de 2019 “va a generar muchas dificultades, porque la campaña electoral ya está iniciada y los partidos vienen haciendo sus gastos de campaña”, dado que “algunos seguramente ya están recibiendo ingresos”. “Entonces, si se llega a aprobar una normativa diferente a la actual, va a quedar a mitad de camino una parte de la campaña y con otras normas la otra parte, y eso, a mi juicio, generaría dificultades. Por eso lo óptimo sería que lo que se apruebe tuviera vigencia para el proceso electoral que inicia después de 2020”.