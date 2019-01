Cecoed de Durazno no aceptará donaciones de PIT-CNT y sindicatos, pero sí les facilitó los “contactos” de los desplazados

Si bien el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Durazno dejó en claro que no está aceptando donaciones para las más de 1.400 personas que se encuentran desplazadas de sus hogares debido a las inundaciones, sí está ayudando a las organizaciones que insistieron en hacer campañas a que sus ayudas sean correctamente direccionadas.

Así lo confirmó a la diaria el vocero del Cecoed de Durazno, Alejandro Capeluto. “Sabemos que hay organizaciones sociales que tienen la inquietud, y corresponde que les hagamos un contacto y los guiemos si ellos mantienen la actitud de juntar donaciones”, explicó. Según dijo, en esos casos se ponen a disposición los registros del Cecoed, para asegurar que la ayuda “llegue a quien tiene que llegar”. Sin embargo, explicó que en esos casos la organización que quiere colaborar debe ocuparse de organizar cómo se distribuirán las donaciones y también tendrá que especificar que estas no provienen del Cecoed.

Capeluto aseguró, no obstante, que el Cecoed de Durazno, el departamento con mayor número de desplazados hasta el momento (1.462 de los 2.420 que hay en todo el país), no está requiriendo donaciones de ningún tipo. “En este momento tenemos todo lo necesario para atender la emergencia. No necesitamos nada. Si recibiéramos donaciones, la cantidad de gente que necesitaríamos para procesarla nos quitaría la atención de una cantidad de gente para hacer otras cosas. Hoy en día tenemos todas las necesidades cubiertas y no sería ético pedir algo que no necesitamos”, sostuvo. También aseguró que de ser necesario van a “llamar la ayuda de la gente”, pero que ahora no están en esa situación.

Desde el sábado, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios (FUECYS) hace, con el apoyo del PIT-CNT, la “campaña del kilo” con el propósito de obtener donaciones para las familias damnificadas por las inundaciones en Durazno. La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) lanzó una campaña similar, que acepta alimentos no perecederos, productos y elementos de limpieza para el hogar y aseo personal, y pañales para niños y adultos.

“Los compañeros de Durazno nos plantearon que hay dificultades, y consideran que hay que tener solidaridad con compañeros que están atravesando un mal momento. Otras veces lo hemos hecho por intermedio del Sistema Nacional de Emergencias, y esta vez nuestros compañeros del departamento están en esa tarea”, explicó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sobre la campaña que están apoyando.

Cielo Ramos, dirigente de FUECYS de Durazno, contó que el planteo de llevar a cabo una campaña se hizo en el plenario departamental de la central sindical en ese departamento. La campaña está recaudando alimentos no perecederos y artículos de limpieza. De todos modos, agregó que actualmente están “más enfocados en el retorno de las familias a sus hogares”, que según aseguró ya ha comenzado, en algunos casos, a partir de la tarde ayer. Según Ramos “siempre se necesita ayuda”, y si bien Cecoed no recibe donaciones, “tampoco nos quitan la potestad de hacerlo”.