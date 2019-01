Colorados promueven expulsar a Daniel Bianchi del Senado

“Cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”. A partir del accidente de tránsito protagonizado por el senador Daniel Bianchi mientras manejaba con 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre, el senador colorado Pedro Bordaberry compartió en su cuenta de Twitter este artículo de la Constitución, el 115, que establece los mecanismos para suspender o remover a un legislador de su cargo por actos de conducta indebidos.

Bianchi asumió su banca luego de que falleciera la senadora Martha Montaner (Partido Colorado, PC) y luego anunció que se incorporaría al Partido de la Gente. Ante los hechos protagonizados por el legislador, el partido liderado por el empresario Edgardo Novick resolvió expulsarlo de sus filas, pero el legislador advirtió que no renunciará a su banca, porque esta le había sido asignada por el PC. La decisión de Bianchi desató la polémica en filas coloradas y varios de sus integrantes consideran que es necesario tomar las medidas necesarias para removerlo del cargo de senador.

El diputado colorado Adrián Peña, del sector Ciudadanos, dijo a la diaria que “no tendría problema” en apoyar la iniciativa de Bordaberry. Para el legislador, Bianchi tendría que haber abandonado su banca en el momento en que decidió irse del PC. “El partido le reclamó la banca y ese pedido se mantiene, pero no hay mecanismo legal de reclamársela”, acotó. “Yo desde el primer momento supe que iba a seguir agarrado de la banca hasta el último día, por lo que la vía que propone Pedro no me disgusta para nada”, agregó. En la misma línea, la diputada Cecilia Eguiluz dijo que “obviamente” coincide con la propuesta de Bordaberry, a cuyo sector ella pertenece. “En lo personal, me parece que es una negligencia que no tiene ninguna justificación”, acotó.

En cambio, el senador José Amorín Batlle, líder de Uruguay Batllista, fue más cauto. El legislador colorado dijo que en primer lugar “hay que escucharlo”, ya que si se quiere impulsar un procedimiento de este tipo, hay que darle “garantías” a la persona. De todos modos, manifestó que el planteo “es atendible”. El legislador dijo que está claro que ahora “no representa a nadie” y considera que hubiera sido ético que renunciara a la banca cuando se cambió de partido. Amorín recordó que Bianchi integró su lista, la 15, y en 2009, abandonó el sector para adherir a la precandidatura de Bordaberry. “Nosotros no tenemos ningún interés en que vuelva y él tampoco creo que tenga”, subrayó.

En otras filas

“Lo mejor que puede hacer es irse para su casa”, dijo el senador frenteamplista Marcos Otheguy, quien se mostró afín a acompañar la iniciativa que lanzó el legislador colorado. “Yo estoy dispuesto a recorrer cualquier camino que la Constitución habilite para remover a Daniel Bianchi del Senado”, agregó. Para el legislador, un senador es un funcionario público que cobra dinero por cumplir una función, pero Bianchi como senador no cumple con sus funciones. “Yo no le conozco la voz a Daniel Bianchi. No ha participado en ninguno de los debates más relevantes que hemos tenido en la cámara durante todos estos años. Solamente por abandono de funciones ameritaría que renunciara a la banca”, sostuvo. Por otro lado, el senador oficialista considera que el sistema político tiene que dar “señales muy contundentes” a la ciudadanía: “Nosotros votamos las leyes que todos los ciudadanos tienen que cumplir, entonces el representante nacional debe ser el primero en respetarlas. Por lo tanto, un acto que vaya en otra dirección lo único que hace es promover el descreimiento en la política”, acotó, y luego remató: “La política no necesita estos personajes”. Por su parte, la senadora oficialista Mónica Xavier acotó que “reprueba” la actitud de Bianchi y añadió que se analizará la propuesta en la bancada.

Desde filas blancas, el diputado Gustavo Penadés expresó que es una “propuesta que debe ser formalizada” por Bordaberry y analizada en detalle. De todos modos, el legislador dijo que “da para pensarlo”. También sostuvo que hay que esperar a ver si será o no formalizado por la Justicia, porque es un elemento “determinante” para ver los pasos a seguir. “A mí no me cabe ninguna duda de que si la Justicia solicita el desafuero, hay que proceder a desaforarlo, pero la aplicación del artículo 115 tiene connotaciones de carácter político que ameritan una reflexión”, manifestó, aunque sostuvo que los nacionalistas no se cierran a “ninguna posibilidad”.

En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que si bien es un “bochorno” que Bianchi haya manejado alcoholizado, y se trata de una acción que “hay que censurar”, tiene que “evaluar” la propuesta de removerlo. Con respecto a la titularidad de la banca, Mieres acotó que él y su partido están a favor de que la banca pertenece al legislador y no al lema, si bien reconoce que la situación en la que queda Bianchi (sin partido) es “curiosa”.