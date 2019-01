Cosse dejó su cargo en el MIEM para dedicarse a la campaña

La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, había dado la noticia con anticipación: a fines de enero abandonaría su investidura para lanzarse de lleno a la campaña electoral. Ayer, la precandidata por el Frente Amplio se reunió con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y le presentó su renuncia.

A la salida del encuentro, según declaraciones recogidas por el portal Ecos, la ministra aseguró que mantuvo una charla “muy buena” con el presidente, y valoró su período bajo la presidencia de Vázquez: “Aprendí mucho trabajando con él”, acotó. También manifestó que su dimisión, así como el encuentro con Vázquez, eran un “acto de respeto con este presidente y este gobierno”. A mitad de noviembre, el mandatario les comunicó a los ministros que si querían hacer campaña tenían que renunciar, y en ese momento Cosse dijo que haría efectiva su renuncia cuando se dedicara completamente a la campaña electoral.

Consultada acerca de si Vázquez le había dado algún consejo, Cosse manifestó: “Me dijo que me cuidara a mí misma, que me tomara tiempo para pensar. Me dio un consejo personal y se lo agradezco”. Sobre su gestión al frente del MIEM, la precandidata dijo que el “país pudo navegar con viento en contra” y, en ese contexto, pudo colocar “en la agenda temas que están muy avanzados y que nunca hubiéramos pensado”. Como estaba previsto, la sustituirá el actual subsecretario del MIEM, Guillermo Moncecchi. También confirmó que mañana mantendrá una reunión en su casa con los otros precandidatos del oficialismo.

En tanto, el precandidato oficialista Daniel Martínez evalúa dejar su cargo como intendente de Montevideo a mitad de marzo, aunque todavía no es seguro, dijeron a la diaria fuentes cercanas al jerarca. Según comentaron, Martínez está gobernando “para lo que la gente lo eligió” y, por lo tanto, piensa terminar previamente con algunas cosas pendientes antes de renunciar.