Curiosos proyectos de ley presentados durante 2018

Cientos de proyectos de ley son estudiados cada año por las más de 15 comisiones que funcionan en ambas cámaras del Poder Legislativo, pero sólo unos pocos consiguen el respaldo político y los votos para convertirse en ley. Algunos naufragan en el proceso y a otros se les da el trámite sin esperanza ninguna, a sabiendas de que no tendrán respaldo alguno, o como un gesto oportunista ante un tema que está en la agenda mediática del momento. A continuación, una breve lista de llamativos proyectos presentados durante el año.

Al acercarse las fiestas, los movimientos animalistas suelen lanzar campañas para advertir de los daños que los fuegos artificiales pueden causar a las mascotas y alentar a la población a prescindir de ellos. El diputado suplente Gastón Cossia (Partido Nacional), que suele apoyar las causas de los defensores de los animales, decidió dar un paso más y volver a presentar, el 11 de diciembre, un proyecto que, sin muchos matices, “prohíbe en todo el territorio nacional la elaboración, importación, comercialización mayorista y minorista, el acopio y almacenamiento [...] de los artefactos de pirotecnia y fuegos artificiales destinados al uso domiciliario”. Para eso, el segundo artículo del proyecto de Cossia encomienda nada menos que al Servicio de Material y Armamento del Ejército y, con la colaboración de la Policía, “el control y aplicación de la presente norma”. La exposición de motivos del proyecto, no obstante, no se queda en los animales. El diputado advierte que el “uso indiscriminado” de la pirotecnia supone un “flagelo” que “provoca cientos de lesionados año a año” y genera “pérdidas millonarias en gastos de salud”.

Otro que también parece estar interesado en los animales, especialmente en los caballos, es el senador José Carlos Cardoso. El legislador presentó un proyecto de ley el 14 de noviembre para que el 27 de febrero sea declarado el Día Nacional del Caballo, aunque la iniciativa no explica qué pasaría en esa fecha en caso de aprobarse. Sí lo hace la exposición de motivos: “Buscamos contribuir a mantener en la memoria colectiva, tal como lo hacen las sociedades nativistas y el hombre de campo, el valor de este noble animal, homenajeando su contribución y su presencia en casi todas las dimensiones de la vida de nuestra sociedad”.

Pero no sólo de caballos vive Uruguay. ¿Qué lugar hay para el fútbol? El suficiente como para cambiar la fecha de las elecciones internas, previstas de antemano para el último domingo de junio. Así lo entendió el senador nacionalista Luis Alberto Heber, al percatarse de que la próxima Copa América se celebrará entre el 14 de junio y el 7 de julio. “Que la elección interna, con sufragio de carácter voluntario, sea una semana antes, el 30 de junio de 2019, de la final del citado campeonato disminuirá en mucho la cantidad de votantes y militantes”, vaticinó en el proyecto de ley. Tampoco ayudarán a ese objetivo, agregó, las vacaciones de julio, que van del 1º al 5 del mes siguiente.

Pero defender a Uruguay está por encima de todo y, por eso, la bancada de Diputados de Todos, el sector liderado por el senador Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de ley para que a las 00.00 suene en todas las estaciones de radio y televisión el Himno Nacional. “Motiva esta inquietud la intención de hacer presente y revalorizar en nuestra comunidad nacional un elemento que la representa, y es un factor de unión de todos los uruguayos”, dice la exposición de motivos de la iniciativa.

Otra cosa que debe unir a todos los integrantes de una nación es su idioma, algo que el diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet tiene claro. No por casualidad presentó un proyecto de ley el 3 de agosto, en el que dictamina que “en todas las dependencias del Estado se empleará el idioma español de conformidad con las reglas de uso generalmente reconocidas en los países de habla hispana”, que, en caso de duda, se consultarán a la Academia Nacional de Letras. La “libertad de cátedra” no exonerará a los docentes de cumplir con esta ley. “Abundan desgraciadamente las faltas de ortografía, la sintaxis defectuosa, los errores en la conjugación de los verbos, etc., tanto en la prensa como en los anuncios comerciales y hasta en los documentos oficiales”, observa Pasquet en su exposición de motivos. Pero el objetivo de la norma no es sólo ese: el 21 de julio, el diario El País dio a conocer una noticia en la que advertía que el llamado “lenguaje inclusivo” fue incorporado por los sindicatos estudiantiles, la Administración Nacional de Educación Pública lo toleraba y hasta se enseñaba en los CAIF. Pasquet menciona explícitamente la nota periodística en la exposición e indica el problema: “Se suma hoy la irrupción del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en centros de enseñanza y otras instituciones públicas, como el Ministerio del Interior y el Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”.

Otros ya tuvieron mucho tiempo de educación y merecen un reconocimiento. Por eso, el diputado suplente del PC Fitzgerald Cantero presentó una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley que conceda una pensión graciable a los habitantes de 100 años o más, de cuatro bases de prestaciones y contribuciones mensuales (16.616 pesos). “Se trata de un reconocimiento y agradecimiento por sus aportes a nuestra sociedad en tan larga vida”, justificó.