Defensores uruguayos de Maduro acusaron a Estados Unidos de injerencia en Venezuela

“El verdadero dictador es Trump, que se quiere apoderar de las riquezas de Venezuela. Más claro échele agua”, decía el cartel de una de las 200 personas que se concentraron ayer para expresar su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la embajada de ese país en Uruguay.

Los manifestantes, en su mayoría uruguayos, comenzaron acercarse a la intersección de las calles Ciudadela y Rincón pasadas las 17.00. Minutos antes de las 18.00 entraron al auditorio de la sede diplomática, donde se proyectaron un par de videos en apoyo a Maduro. Después, el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, dio un discurso en el que recordó otras “acciones del imperialismo” para interferir primero con el gobierno de Hugo Chávez y después con el de Maduro.

Minutos antes del acto, Chirino dijo, en rueda de prensa, que “todos los años, reiterativamente, la oposición [venezolana] ha buscado mecanismos para alterar el orden en nuestro país y sobre todo para pasar por encima del orden institucional”. El diplomático dijo que el presidente venezolano recibió con “beneplácito” la propuesta de Uruguay y México de iniciar un proceso de diálogo para “reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación”. El miércoles, la cancillería uruguaya publicó, junto con la mexicana, una declaración en la que propusieron “un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos”.

Chirino aseguró ayer que pesa sobre su país “una grave amenaza que estamos denunciando en este momento, que es la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos, como lo anunciaron su presidente [Donald Trump] y su vicepresidente [Mike Pence]”.

En la misma línea se manifestaron ayer el PIT CNT, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido Comunista del Uruguay. Los comunistas rechazaron la “intervención extranjera” y alertaron “sobre las continuas amenazas de acciones militares en contra de la República Bolivariana de Venezuela”. Los tupamaros señalaron: “El mundo ya sabe qué pasa cuando los gobiernos imperialistas exportan su democracia, Libia e Irak son prueba de ello. El petróleo de esos estados es el verdadero fin ‘democrático’”. La central sindical manifestó su preocupación por “la posición del llamado Grupo de Lima, que lejos de buscar la paz y el diálogo entre los venezolanos, profundiza la crisis con sus manifestaciones públicas que sólo buscan réditos políticos personales y no piensan en el bienestar del pueblo venezolano”.

En el acto de ayer estuvieron presentes varios integrantes de los partidos de izquierda de Uruguay. Participaron Juan Raúl Ferreira, ex embajador de Uruguay en Argentina y ex senador del Partido Nacional, hoy integrante del Espacio 609; el ex ministro de Ganadería y ex senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ernesto Agazzi, el diputado Daniel Placeres (MPP) y el diputado de Unidad Popular, Enrique Rubio.

Este último dijo que le parece “muy bueno” que el gobierno uruguayo no haya reconocido como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y lo calificó de “títere”. “Me llama la atención la preocupación por la legitimidad del proceso electoral venezolano de quienes se arrodillan frente a Trump, que está acusado de todo en la campaña electoral”, dijo Rubio a la diaria.

Por su parte, Agazzi aseguró que Uruguay quiere “dar una mano y ayudar a que se cree una instancia de diálogo”. “Todos las personas que están apoyando a este señor que es el presidente de la Asamblea General se están metiendo en las decisiones institucionales de Venezuela. Son unos atrevidos”, opinó.

En filas opositoras uruguayas, las bancadas de senadores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente pidieron ayer, por medio de un comunicado, que el gobierno de Tabaré Vázquez reconozca a Guaidó “como titular legítimo del gobierno de su país”.

El senador nacionalista Javier García declaró a la diaria: “Cuando en Uruguay se violaron los derechos humanos, el pueblo de Venezuela y el gobierno de ese país no miraron para un costado: abrieron las puertas para que miles de uruguayos tuvieran un hogar. Hoy el gobierno de Uruguay respalda a quien viola los derechos humanos en Venezuela”.

En tanto, en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador uruguayo ante ese organismo, Hugo Cayrús, reiteró el deseo del gobierno uruguayo de que se logre una solución a la crisis venezolana, y su disposición a contribuir a ello. “Nuestro país considera que la prudencia y la mesura en este momento son por demás importantes para no caer en un espiral de violencia [...]. Uruguay reitera su apego al derecho internacional y a la defensa de sus principios, como la igualdad soberana de los estados, la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos y la cooperación internacional, así como la defensa y la promoción de la democracia”, dijo.

Ayer se convocó a una reunión urgente en Montevideo del Parlasur, para debatir sobre “los recientes acontecimientos en Venezuela y definir un curso de acciones al respecto”. El encuentro fue propuesto por el actual presidente de ese organismo, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani (MPP).

