Dirigentes del PIT-CNT en desacuerdo con la propuesta de servicios mínimos de limpieza de la IM

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, comentó a la diaria que la propuesta sobre servicios mínimos de limpieza que la Intendencia de Montevideo (IM) le presentó a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM) es “exagerada” para tratarse de un servicio mínimo y “excesiva” al solicitar que 24,4% de los trabajadores concurran a trabajar los días que el sindicato o la central obrera decreten paro. Sin embargo, sostuvo que se trata de “un punto de partida” sobre el que hay que negociar.

Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT José Lorenzo López expresó que le “sorprendió” que el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, Eduardo Brenta, presentara un documento de estas características luego de haber ocupado el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social (2010-2013). Opinó que en el documento “no se habla de servicios mínimos sino de un servicio de esencialidad encubierto”, porque “una medida de ADEOM en relación a la limpieza podría llegar a ameritar esa categoría [de servicios mínimos] si se extendiera mucho en el tiempo, pero nunca antes”. “Ese documento da la sensación de que exige más servicio los días de paro que lo que se tiene habitualmente. Evidentemente no parece una propuesta de recibo”, agregó.

De acuerdo al documento de la IM, 293 de los 1.200 funcionarios de limpieza deberán realizar una guardia gremial los días en que ADEOM y el PIT-CNT decreten medidas de paro. Además, en caso de “emergencia meteorológica u otras situaciones imprevistas que afecten la limpieza de la ciudad” la comuna podrá convocar a “otros sectores [...] relacionados con las actividades de limpieza a cubrir servicios mínimos en caso de paralización de actividades”. La propuesta fue rechazada por la presidenta de ADEOM, Valeria Ripoll, en una conferencia de prensa transmitida por Facebook el viernes.

En esa oportunidad, Ripoll afirmó que el sindicato no discutirá “regulación sindical” ni “la eliminación del derecho a huelga de los trabajadores municipales”. A su vez, anunció una reunión con el Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT que se realizará hoy, en la que el sindicato buscará obtener el respaldo de la central y solicitará que esta se exprese sobre la negociación que ADEOM mantiene con la comuna.

Respecto de la reunión de hoy, Pereira adelantó que “lo primero” que se debe hacer es “escuchar cuál es la posición de ADEOM” y a partir de allí “negociar” o “manifestar” la posición del PIT-CNT, pero “está claro que el actor de la negociación es ADEOM”, y por lo tanto es el sindicato el que tiene la “palabra autorizada”. El dirigente sindical sostuvo que desde el PIT- CNT lo que se puede hacer es “ayudar” con el aporte de “experiencias anteriores” y brindar “opiniones” para aportar a la negociación y que se encuentre una solución, que es uno de los “papeles” que juega la central obrera.

Sobre la posibilidad de que la central sindical emita un comunicado o se pronuncie al respecto, Pereira comentó que por ahora no se manejan esas opciones, pero que “hay que ver qué se plantea” en la reunión. Manifestó que en relación a lo que solicite el sindicato, el Secretariado del PIT-CNT deberá analizar los planteos del gremio. En cambio, para López la situación amerita un pronunciamiento del Secretariado Ejecutivo porque el “problema no es sólo ADEOM: el problema es que esto puede generar un precedente complicado para cualquier sector de trabajo”. No obstante, dejó en claro que la posición a adoptar se analizará hoy, luego de escuchar a los integrantes del sindicato y revisar las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación con los servicios que “entran en la categoría esencial”.

Para Pereira, está claro que con esta propuesta de la IM no se alcanzará un acuerdo. “Parto de la base de que una negociación es moverse de la posición original; si las partes se quedan encasilladas en la posición original es muy difícil encontrar un acuerdo”, comentó. “Nunca una primera propuesta es la propuesta final. Es necesario encontrar caminos de entendimiento”, sostuvo. Además, consideró que “sería interesante ver cuáles son las herramientas que tienen las partes para que efectivamente no se trabaje sobre decreto de esencialidad sino sobre la autorregulación de servicios mínimos, que pueden no ser estos [293 trabajadores], una cantidad muy inferior a estos o de otros sectores”, manifestó.

Sobre decretar la esencialidad del servicio de limpieza, el presidente de la central sindical sostuvo que “para el sindicato la mejor lógica es que la esencialidad no esté colocada arriba de la mesa, sino que haya una autorregulación”, y así opina el PIT-CNT para cada uno de los sindicatos. Explicó que las medidas de paro no son un motivo para decretar la esencialidad del servicio y que tampoco depende de la popularidad de la medida sindical. “¿Cuándo se puede decretar? Cuando el criterio del área respectiva considera que se está poniendo en peligro la vida o la salud de la población. Esto no lo dirime ni una parte ni la otra, lo dirime el Ministerio de Salud Pública”, afirmó.