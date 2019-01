El MEC entregará becas de apoyo económico para cursar educación media

Como todos los años, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) volvió a abrir las becas de Apoyo Económico y Compromiso Educativo para 2019. La convocatoria es para quienes este año cursen alguna propuesta en la educación media, tanto en escuelas técnicas de UTU como en los liceos de secundaria o en los programas especiales como Aulas Comunitarias. Hay tiempo hasta el 31 de marzo para llenar el formulario de solicitud, disponible en la página web del MEC. Se espera que las solicitudes sean más de 50.000, según la convocatoria del año pasado. Pueden presentarse estudiantes de educación media básica y de educación superior, aunque los primeros tendrán prioridad.

Todos los años se abren cupos especiales para estudiantes amparados por las leyes 19.122, para personas afrodescendientes; 18.651, para personas con discapacidad, y 19.684, para personas trans.

El reglamento, que también se puede consultar en la página web del MEC, indica que los beneficiarios de la beca serán los estudiantes que integren un núcleo familiar cuyo ingreso no supere el valor de una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) per cápita, que actualmente se encuentra valuada en 4.154 pesos. La beca se mantiene durante los ocho meses del año lectivo, y la entrega económica se reparte en cuatro pagos. El valor del apoyo económico no puede ser mayor que una BPC ni menor que un cuarto de la misma unidad.

Para renovar la beca los estudiantes deberán haber promovido al siguiente año –no se indica ningún mínimo en las calificaciones– o que la cantidad de materias pendientes lo habiliten a cursar el siguiente grado. Tanto las solicitudes de quienes renuevan la beca como las de quienes se postulan por primera vez serán analizadas por un equipo multidisciplinario integrado por asistentes sociales, psicólogos y educadores que harán un informe técnico para aprobar la beca.