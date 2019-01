El presidente de Juventud de Las Piedras será candidato a la Intendencia de Canelones

“Todavía falta” es la frase más repetida cuando se habla de las elecciones departamentales de mayo de 2020. Pero, a medida que pasan los meses, se empiezan a ver las primeras cartas. Canelones es un ejemplo: confirmada la aspiración del intendente frenteamplista Yamandú Orsi de buscar la reelección, otros sectores del oficialismo canario empiezan a moverse para presentar sus alternativas.

El Frente Canario Zelmar Michelini, un espacio departamental creado a mediados del año pasado que integran varios grupos –entre ellos el Nuevo Espacio, liderado por el senador Rafael Michelini–, comenzó a manejar el nombre del empresario y presidente del club Juventud de Las Piedras, Yamandú Costa. “Hay compañeros de distintos grupos que me están pidiendo que sea candidato, y es algo que a mí me entusiasma. Estoy dispuesto a asumir un mayor compromiso a nivel político”, explicó Costa, consultado por la diaria. Dijo que cuenta también con el respaldo de otros dirigentes nacionales, como el senador de Asamblea Uruguay y ex ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado.

Costa tiene 52 años; fue jefe de campaña del ex intendente canario y actual presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Marcos Carámbula. Durante sus dos períodos de gobierno, estuvo al frente del Parque Tecnológico Canario, un emprendimiento que se instaló en el predio del ex frigorífico Comargen, en Las Piedras. Además, es presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Islas Canarias, desde donde captó, según sus estimaciones, “más de diez millones de dólares de cooperación” para el departamento. Estudió en la Facultad de Veterinaria y luego se dedicó a la actividad privada: es dueño de cuatro empresas, que abarcan rubros como el control de plagas y la desinfección, la producción de quesos de cabra (La Chacra), el tratamiento de maderas y la industria frigorífica. Hace unos diez años está vinculado a Juventud, un club que actualmente preside; desde esa responsabilidad, comentó, promovió que se llevara a cabo, en un predio vecino, el shopping Las Piedras, inaugurado en mayo de 2017.

Según su opinión, el actual intendente “no es lo mismo” que Carámbula, aunque representa de alguna manera “su continuación”. “Tenemos matices con la gestión [de Orsi], pero las críticas las hacemos internamente, porque somos hombres de partido. No voy a hablar ni en contra de Orsi ni en contra de su gobierno. Creo, además, que es una intendencia que está funcionando bien y es un intendente que ha generado consensos importantes. Pero es bueno que en el FA [Frente Amplio] haya varios perfiles, para sumar también desde las diferencias y apostar a la complementariedad”, comentó.

Costa tiene otro vínculo particular con la actual administración: su hermano, Tabaré Costa, es director de Cultura y primer suplente de Orsi. “En todo caso, las diferencias las puedo conversar hasta en mi casa”, bromeó. Se define como un frenteamplista independiente, aunque durante el gobierno de Carámbula impulsó un espacio político que se denominó Compromiso Canario. En las internas de junio, respaldará la precandidatura del economista Mario Bergara, a quien conoce “desde que militábamos juntos en la UJC [Unión de la Juventud Comunista], en la década del 80”. En ese apoyo al ex presidente del Banco Central coincidirá con el senador Pintado, no así con Michelini, ya que el Nuevo Espacio, que integra el Frente Liber Seregni, trabajará por la precandidatura de Daniel Martínez.