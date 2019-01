FA critica a Gandini por promover carta al Parlamento de Venezuela con cuenta de Twitter de Diputados

El diputado del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, integrante de Voluntad Popular, partido liderado por el político opositor de ese país Leopoldo López, actualmente encarcelado. El uruguayo calificó de “vergonzosa” la “renovación ilegítima del mando del dictador [Nicolás] Maduro”.

El Poder Ejecutivo decidió que Uruguay esté representado hoy en la ceremonia de asunción del segundo mandato de Maduro. El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, había dicho que el gobierno uruguayo no tiene “competencia” ni “autoridad” para calificar a un gobierno como legítimo o ilegítimo.

En la misiva, Gandini dijo que “la mejor tradición democrática nacional, y la política exterior que honró y distinguió ante el mundo al Uruguay durante décadas, son contrarias a esta práctica que ubica a mi país entre unos pocos que anteponen las amistades ideológicas a los intereses nacionales”.

El nacionalista recordó cuando el gobierno de Venezuela rompió relaciones con Uruguay por la desaparición de Elena Quinteros de los jardines de la embajada de ese país en 1976. “Venezuela honró los mejores principios rompiendo relaciones diplomáticas, los mismos a los que Uruguay hoy da la espalda”, dice. En la misiva Gandini aclaró que, a pesar de que no forma parte de la mayoría parlamentaria, es, hasta marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, “cuyas legítimas mayorías tienen la misma postura que nuestro gobierno”, lo que no le impide al nacionalista saludar y desearle éxito a la Asamblea Nacional en su lucha, que es “la misma lucha del pueblo venezolano que resiste al tirano y su aparato represivo”.

La difusión de la carta a través de la cuenta oficial de Diputados de Twitter generó polémica. La diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz publicó que no corresponde que la cuenta de la cámara baja la publique, ya que se trata de una postura personal. El representante José Carlos Mahía (FA) coincidió con Díaz en que no era adecuado que la página oficial diera a conocer la misiva. “Sobre Venezuela y Maduro se puede, como sobre todos los temas, opinar lo que se quiera. Lo que no corresponde es que se haga desde la página @DiputadosUY”.

La posición del gobierno de Tabaré Vázquez no sólo genera críticas en Uruguay. En Venezuela un diputado opositor e integrante de la Asamblea Nacional calificó a Vázquez de “alcahuete”. “Que no reconozca la Asamblea Nacional como único poder legítimo lo convierte automáticamente en sospechoso”, declaró el integrante de ese cuerpo Armando Armas en rueda de prensa en Venezuela. Además, Armas dijo que en Uruguay se lava dinero con la complicidad de Venezuela. “Se han dado múltiples denuncias por negocios sucios y de lavado de dinero”, aseguró.