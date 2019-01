Funcionarios de la DGI pedirán intermediación del Parlamento

La Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) pedirá hoy, a través de una nota, que la Comisión Permanente del Parlamento intervenga en el conflicto que mantiene con la Dirección General de Impositiva (DGI). El miércoles la comisión sesionará y podría crear una subcomisión para las negociaciones.

Aidemar González, presidente de AFI, comentó a la diaria que se reunieron con los diputados Pablo Abdala y Graciela Bianchi (Partido Nacional), y con Jorge Pozzi (Frente Amplio), para pedir una intervención. González espera que el Parlamento ayude a resolver el conflicto que se generó por una modificación en el pago de la prima por rendimiento, que los trabajadores consideran que en los hechos significará una rebaja salarial. El decreto fue dictado por el Poder Ejecutivo (PE) el 20 de diciembre de 2018.

Los trabajadores no descartan volver a tomar medidas de protesta en Punta del Este, como lo hicieron el martes 8 y el lunes 14 de enero. González dijo que las medidas las decidirá hoy la Comisión Directiva de AFI. El viernes pasado los trabajadores emitieron un comunicado en el que solicitaron “la instalación de una mesa de negociación que permita asegurar que no existirá pérdida salarial para el conjunto de funcionarios”. El integrante del sindicato dijo que las autoridades de la DGI aseguran que no habrá rebaja, pero no lo quieren establecer por escrito.

Consultado por la diaria, el diputado del FA Jorge Pozzi dijo que no quería hablar porque no está “preparado” para dar declaraciones sobre el conflicto. En tanto, el senador frenteamplista Juan Castillo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, aseguró que es preocupante que este sea el tercer conflicto en 18 meses en la DGI. El senador recordó que a fines de 2017 hubo una diferencia por los mecanismos de ascenso, y antes el conflicto fue por la rendición de cuentas. “Habría que encontrar un punto de equilibrio en esta situación concreta, pero además se tienen que dignar a trabajar, las dos partes, en mejorar las relaciones laborales”, sostuvo. Castillo descartó que en algún momento se haya hablado de cambiar a las autoridades de la DGI.

Por su parte, Abdala dijo a la diaria que hay buena voluntad por parte de los legisladores para “colaborar”, porque la negociaciones están “muy trancadas”. “He visto a [Joaquín ] Serra [director de la DGI] en un posición bastante intransigente. Entendemos que a nadie se le puede ocurrir que el PE vaya a derogar el decreto que ya dictó, pero los trabajadores piden certezas, en algún acuerdo firmado, de que no habrá pérdidas salariales”, sostuvo.

Además de la reducción de los salarios producto de la modificación de la composición de la prima anual, los funcionarios aseguran que hay un aumento de sueldo para los directores. En el comunicado del viernes, afirmaron que las autoridades aplican “el progresismo al revés”, ya que “se les quita a los funcionarios de menores ingresos para darles a los cargos de designación política y discrecional”. Allí se sostenía que, en setiembre del año pasado, y “con la información cierta de que no se llegaba a la meta de recaudación, DGI aumentó el salario de los directores en $ 175.000; su meta pasó de $ 220.000 a $ 395.000. Transcurridos nueve meses del año y con las cartas vistas, DGI redujo en forma intencionada la incidencia de esa meta para que los cargos jerárquicos de DGI cobren más, aun cuando no llegan a su meta”.

En diciembre de 2018, Serra había dicho a la diaria que se cambió la composición de la retribución de los funcionarios, atándola a las metas de recaudación, para alcanzar resultados estratégicos y “tener un Estado moderno”.