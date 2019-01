Gandini asegura que continúa reuniendo “papeles” y “elementos” sobre Sartori

Ayer, como todos los 2 de enero, varios dirigentes del Partido Nacional (PN) asistieron al acto en homenaje al caudillo sanducero Leandro Gómez en Paysandú, que fue encabezado por la presidenta del directorio, Beatriz Argimón. Allí estaban varios precandidatos presidenciales como el senador Luis Lacalle Pou, el empresario Juan Sartori y Carlos Iafigliola. El legislador reiteró en una rueda de prensa que el próximo gobierno nacional requerirá el entendimiento de “varios partidos”, por lo interpretó que a la fecha de ayer hay que darle la siguiente dimensión: “Somos blancos, nacionalistas, tenemos nuestros héroes e historia, pero el futuro lo construimos entre mucha gente que tiene distintas banderas e ideales. Si partimos de la base de que el gobierno que viene va a ser entre tres o cuatro partidos, debemos tener humildad para ir a buscar a aquellos que tienen su verdad, que puede no ser la nuestra”. Según dijo, “la cantidad de puntos en común” delimitará la posibilidad de que Uruguay tenga “entendimientos bien amplios”.

La senadora Verónica Alonso, otra precandidata nacionalista, no fue al acto, pero señaló en su cuenta de Twitter que, “por Leandro Gómez y cada uno de los mártires” que se recuerda, los nacionalistas sabrán cumplir con su pasado, “pero fundamentalmente sabremos cumplir con el futuro”. “Sabremos cumplir y no habrá lugar para tibios remiendos políticos porque ya no hay más tiempo que perder”, finalizó.

La presencia de Sartori no pasó desapercibida. Antes de fin de año publicó un video en su cuenta de Twitter en el que recordaba que se cumplían 154 años de “la heroica Paysandú”, un episodio en el que “los blancos demostramos, como tantas veces en la historia, que damos todo por nuestro país, por eso quiero invitarte a celebrar juntos, con todos los líderes de nuestro PN”. En el acto también estaba Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los más críticos con Sartori. Ayer fue la primera vez que ambos se encontraron personalmente. En contacto con la diaria, Gandini dijo que saludó a Sartori pero que no conversó con él porque “ni falta hace”. El novel precandidato blanco se acercó y le dijo que era “un gusto” conocerlo personalmente; el diputado respondió lacónicamente “lo mismo digo, encantado” y volvió a mirar su celular.

Unas horas después, Gandini reiteró que Sartori no le “cierra” porque “produce” hasta “sus risas”, así como “cualquier movimiento que le permita legitimarse”. “El saludo a un dirigente del partido fue capturado por varias cámaras de los equipos que [Sartori] llevó para luego difundirlo. Hizo una publicidad [se refiere al video citado arriba] los días anteriores que es una vergüenza. ¿De que Paysandú me habla?”, se preguntó Gandini. Además, dijo que el encuentro de Sartori con Francisco Gómez, cuarta generación de Leandro Gómez, tuvo por objeto “buscar legitimidad”. No obstante, sostuvo que no tiene “ningún interés de excluir” a Sartori, ya que el partido lo aceptó, pero que él estará “atento y vigilante a lo que dice y a lo que hace”. Esto último, explicó, significa “juntar papeles” y “buscar elementos”, ya que si “en algún momento sucede algo que comprometa al partido tanto por sus opiniones discrepantes y disonantes con las históricas del partido o por su conducta”, estará “apto para actuar”. “No tengo ninguna empatía con un millonario que llega sin ninguna razón que nos podamos explicar a querer meterse en el partido habiéndose afiliado hace un ratito y no habiendo votado nunca jamás. Podía venir a atender los negocios, pero nunca pudo venir a votar. Esas cosas a mí me ponen en guardia”, finalizó.