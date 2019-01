Interpol detuvo a Miguel Sofía, buscado por participar de escuadrones de la muerte

El empresario Miguel Antonio Sofía Abeleira, sobre el que recaía una orden de captura internacional por no presentarse en 2009 a declarar ante la Justicia como indagado y presuntamente haberse dado a la fuga del país, fue capturado ayer por Interpol en Montevideo, y al cierre de esta edición se encontraba detenido en dependencias de la Policía. Sofía había sido convocado a audiencia en el juzgado penal de 8º turno el 17 de junio de 2009, pero no se presentó. Sobre él recae un pedido de procesamiento dictado por el entonces fiscal Ricardo Perciballe, por la “desaparición forzada” de Héctor Castagnetto y los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez, como consecuencia de operaciones de los “Escuadrones de la Muerte”, grupos parapoliciales que tenían como objetivo durante la década del 60 atentar, secuestrar, torturar y hasta matar a integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Según informaron a la diaria fuentes del Ministerio del Interior, Interpol de Uruguay “se desplegó en diversos lugares en zonas de Punta del Este y Montevideo, y en Punta Carretas y Pocitos”, deteniendo a Sofía “en la vía pública”. El sitio Maldonado Noticias informó en la tarde de ayer que se realizaron allanamientos en dos apartamentos donde viven familiares de Sofía con un importante operativo en la torre Miami Boulevard, ubicada en la esquina de calle Miami y avenida Pedragosa Sierra, a la altura de la parada 5 de Playa Mansa de Punta del Este, en la búsqueda del empresario prófugo.

En 2009 la Justicia procesó por integrar los “Escuadrones de la Muerte” al ex fotógrafo de la Policía Nelson Bardesio y al ex agente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Pedro Freitas, por haber cometido delitos de homicidio “muy especialmente agravado”. Perciballe había pedido el procesamiento de Sofía por el delito de asociación para delinquir en calidad de autor, además de un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor. El abogado que lo defendía era el ex fiscal Miguel Langón, que falleció el año pasado.