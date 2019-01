Lacalle Pou dijo que renegociará los contratos con UPM, pero respetará los acuerdos firmados

El sábado en La Paloma el precandidato del sector Todos del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, encabezó el tradicional acto de verano del Herrerismo. En un discurso de más de 50 minutos criticó al gobierno del Frente Amplio (FA), llamó a la unidad del PN y dijo, proyectando un futuro balotaje, que es necesario tener “mucha prudencia y paciencia” con los integrantes de otros partidos porque competirán con futuros “cooperantes”.

Lacalle Pou contó que su equipo está analizando los documentos de los otros partidos y “estudiando sus agendas de gobierno de la elección pasada”, ya que “estamos jugando a buscar las siete coincidencias: les va a llamar la atención la cantidad de puntos en común que tenemos”, aseguró.

El precandidato también hizo una serie de propuestas. “No se puede seguir volcando la carga [tributaria] en los bolsillos de los uruguayos, ni es necesario”, dijo. Aclaró que no modificará la base tributaria pero destinará los “ahorros” del Estado para bajar las tarifas públicas y los combustibles. Consultado por la diaria sobre los orígenes de ese ahorro, el nacionalista se limitó a decir que hay planteos propuestos desde las elecciones anteriores y sostuvo que su equipo está trabajando en nuevas alternativas. Aseguró que su programa para las elecciones anteriores preveía un “ahorro que rondaba los 400 millones de dólares anuales”. En las líneas programáticas del sector plantean no cubrir las vacantes que se generen en el Estado y reducir los “gastos superfluos”. En diálogo con la diaria, el senador nacionalista Álvaro Delgado ejemplificó: “Si no se llena una de cada tres vacantes, se llega a 80 millones de dólares [de ahorro] por año”. En caso de gobernar, en Todos les pedirán a los ministros que “hagan más con menos presupuesto”, agregó.

Sobre la segunda planta de UPM Lacalle Pou dijo que si llega a ser presidente renegociará los contratos pero respetará los acuerdos firmados. También aseguró que, si bien está de acuerdo con la instalación de esta inversión extranjera, los contratos firmados deben tener “validez jurídica”, y hasta ahora lo que hay es una “hoja de ruta”. El precandidato dijo que lo primero que hay que hacer, sin caer en “una cacería de brujas”, son auditorías en la administración. “Después de años de gobierno de partido único, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que decirle a la gente cómo esta su país”, acotó.

El ex presidente

“Era el momento de dejar el fútbol y jugar en la cancha de arriba”, dijo el sábado el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá, al sumarse oficialmente a Todos. Invitado por Lacalle Pou a subir al escenario y dar unas breves palabras, dijo que va a trabajar para “convencer a todos los blancos” de que tienen “el mejor equipo y el mejor capitán”. Además, sostuvo que se siente muy orgulloso de pertenecer al grupo de Lacalle Pou.

Respuestas

El senador del FA Marcos Otheguy opinó sobre la idea de generar ahorros en la administración pública que promueve Lacalle Pou y aseguró que se trata de “una mala noticia para los sectores más vulnerables de la sociedad”, porque se necesita un Estado fuerte, aunque “eso no quiere decir que sea grande”.

Sobre la posible baja de las tarifas públicas, el senador del FA es partidario de “desplegar una política selectiva de reducción [de costos] para algunos sectores productivos de la industria”, sobre todo las pequeñas y medianas. “Esto lo podemos pensar hacia adelante por la inversión en materia de generación de energía en el país”, aseguró. Respecto de la posibilidad de bajar el precio de la energía consumida en los hogares, Oteguy dijo que es posible premiar “el uso racional” del recurso.

El frenteamplista agregó que “si bien el PN plantea la racionalización del funcionamiento del Estado, las administraciones de los intendentes blancos no ha sido una buena carta de presentación para que esa propuesta sea creíble”.

Respecto de las auditorías, Otheguy acotó que “no es novedad que se hagan” y puso como ejemplo los balances de las empresas públicas. El senador dijo que es “razonable que cuando se instale un gobierno nuevo se haga una auditoría”.