Lacalle Pou se enojó con Gonzalo Mujica por haber manejado alcoholizado

El dirigente nacionalista Gonzalo Mujica, que integra las filas del sector Todos, liderado por el precandidato Luis Lacalle Pou, fue uno de los tres políticos detenidos por manejar en estado de ebriedad durante la semana pasada. El resultado de la espirometría le dio 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre luego de que fuera detenido por inspectores de tránsito en La Paloma, Rocha, en la madrugada del sábado. “Francamente, cuando me subí a la camioneta me olvidé de que había tomado vino cuando comí, porque estaba en perfectas condiciones”, dijo Mujica el sábado a El País.

El precandidato nacionalista Lacalle Pou se pronunció ayer sobre el accionar del ex diputado. Según informó Radio Uruguay, entrevistado en Lavalleja, Lacalle Pou dijo: “Me cayó mal, me enojé, me molesté”. Asimismo, expresó que “los servidores públicos tenemos doble responsabilidad. Hay que entenderla, y algunos no lo entendieron. Hay que cuidarse en todo”.

También marcó que en el caso de Mujica no hubo un siniestro de tránsito como los protagonizados en Punta del Este por el senador Daniel Bianchi, del Partido de la Gente, y el edil nacionalista Darwin Correa, por lo que las situaciones no son comparables.