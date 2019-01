Larrañaga: “Recuperar el respeto es el mayor desafío cultural”

El senador y precandidato presidencial Jorge Larrañaga cree que en las elecciones que tendrán lugar este año se disputan “dos proyectos bien distintos”, y en una columna que dio a conocer ayer esgrime lo que a su entender son las diferencias entre ambos.

Larrañaga dijo que por un lado están –en referencia al Frente Amplio y particularmente a dichos de la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche– “quienes consideran que la libertad del individuo se expresa, por ejemplo, en el derecho a vivir en la calle, que es justo que eso pase”. “Que todos los otros que vivimos en esta sociedad -y el Estado-, tenemos que tolerar ese derecho. ¿Será tan así?”, se preguntó. Para el senador, esas personas son las mismas “que no creen en la cultura del mérito y el esfuerzo” y “consideran que la igualdad se asegura asfixiando el sentido de superación”. “No les interesa asegurar la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados”, aseguró. Además, dijo, “creen que la sociedad es responsable -culpable- por los delincuentes, y por tanto hay que ser indulgentes con el delito”. Y, si bien pregonan “cuidar a la gente”, “suponen [tildar de] soluciones de derecha cuando se trata de respeto y el legítimo derecho a vivir en paz”.

Pero el senador advierte que existe un proyecto “bien distinto”, que no sólo “pone en cuestión a la actual mayoría que gobierna”, sino también al “entramado ideológico y filosófico que la sustenta”. Para Larrañaga, en su equipo se concibe el Estado “para ayudar, no para ponerle la pata arriba al que trabaja”, ya que este “es un medio y no un fin”.

“Somos quienes creemos que recuperar el respeto es el mayor desafío cultural, para recuperar al Uruguay en su sentido de comunidad espiritual, para ser un país que se respete a sí mismo”, resumió.