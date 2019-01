Legisladores admiten debilidades en ley que establece veda de publicidad electoral

Al tiempo que los precandidatos Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Juan Sartori (Partido Nacional) eran denunciados ante la Corte Electoral ayer por la agrupación colorada Compromiso desde el Vamos, liderada por Pablo Ferrari, desde varios partidos se coincidió en que la veda electoral se está violando y en que sería bueno legislar para que sea posible sancionar a quienes lo hacen.

El lunes, un ministro de la Corte Electoral había comentado a la diaria que si ese organismo comprobaba infracciones de la veda no iba a poder aplicar sanciones, porque la ley vigente no las establece. Ayer, en una entrevista con Radio Uruguay, el ministro Pablo Klappenbach ratificó que la Corte “no tiene potestades para sanciones”, y que la normativa no establece un “mecanismo” para aplicarlas.

Según la denuncia de Ferrari, tanto Sartori como Novick “han violado de forma flagrante” la normativa, ya que “fuera del plazo mínimo anterior al acto eleccionario [...] han desarrollado publicidad electoral”. Sobre el primero, se indica que pautó en medios radiales y televisivos la campaña “¿Conocés a Juan Sartori?”, y que siguió infringiendo la ley después del 10 de enero con otra campaña, en la que difunde que está recorriendo el país “para identificar con vos los problemas y la forma de solucionarlos”. En el caso de Novick, se hace referencia a su pauta televisiva con canto de murga, y se recuerda que, según la ley, la publicidad en medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita sólo puede hacerse en los 30 días previos a las elecciones, y es “la propia Corte Electoral la que debe controlar estos sensibles aspectos”.

El diputado frenteamplista Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) coincidió en que la Corte no va a poder hacer nada al respecto. Hasta ahora, la norma se cumplía por “una cuestión de respeto entre los partidos. Pero si ahora hay gente que no acompaña eso, tal vez obligue a que pensemos en cambiarla y poner sanciones, porque si da lo mismo es, en los hechos, inaplicable. Como termina ocurriendo con toda ley, si no hay penas es lo mismo que si no hubiera nada”, opinó Pozzi a título personal.

El senador frenteamplista Marcos Otheguy también expresó que la imposibilidad de que la Corte sancione hace que “la veda sea inexistente”. Comentó que existe “un elemento ético que no hay que perder de vista en el debate”, ya que “es bastante complejo” que los partidos, responsables de aprobar normas para autorregularse, las violen, con “una inconsistencia ética que habla muy mal de la política en sí”. Otheguy apuntó que este tema estuvo en el debate sobre el proyecto de ley de financiamiento de los partidos, aunque finalmente no fue incluido en él, y cuestionó a la oposición por no levantar el receso para el tratamiento de esa iniciativa. Hay dirigentes políticos que reclaman mejores proyectos en la materia, “pero cuando se avanzó en este tema para dar más transparencia y más garantías, los partidos no estuvieron dispuestos a avanzar en esa dirección. Es una actitud medio esquizofrénica”, sostuvo.

En cambio, el diputado nacionalista Pablo Abdala objetó que la normativa impulsada por el FA apuntaba a avanzar sobre temas “más teóricos”, pero dejaba, en los hechos, a la Corte Electoral sin potestades o recursos para controlar o sancionar. “Se acortaban los plazos de la campaña, pero los instrumentos no estaban concebidos de la manera más eficaz” para que se cumpliera la ley, dijo Abdala, y añadió que eso “evidencia la fragilidad de la actividad de carácter electoral”. Por otra parte, también piensa que no se podrá sancionar a los precandidatos denunciados, y afimó que “no tiene mayor sentido legislar en materia de prohibiciones si luego su incumplimiento no tiene consecuencia ninguna”.

El legislador considera que Sartori está violando la veda y dijo que quizás “sea un tema a analizar en el directorio” del PN, “no para promover una sanción” sino “por lo menos para reflexionar sobre el tema y ponerlo en negro sobre blanco”. Además, sostuvo que lo que hace Sartori “no es una buena forma de honrar la defensa de la legalidad que caracteriza al PN”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez también consideró que “sería bueno” modificar la ley vigente, y que el sistema político “se está perdiendo la oportunidad de aprobar una buena normativa”, aunque acotó que “no es conveniente cambiar las reglas del juego” en pleno año electoral. De todos modos, interpreto que, aunque la ley no lo prevea expresamente, la Corte Electoral puede establecer sanciones y aplicarlas, ya que la violación de una ley prohibitiva debe tener consecuencias. De hecho, aseguró que existen antecedentes, ya que en 1989 el entonces presidente de la Corte, Renán Rodríguez, sancionó a El Día por violar la veda electoral “sin una norma concreta que habilitara a hacerlo”, pero amparado en los “principios generales del derecho electoral”.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que la denuncia presentada “tiene total fundamento”, porque Novick y Sartori “han violado la ley de manera grotesca y lo saben”. Dijo que el cambio de legislación “se puede analizar”, aunque de todos modos la Corte “tiene la opción de exigirles a los candidatos y a los medios que cesen la publicidad y les puede mandar cartas advirtiéndoles que están violando una ley”.