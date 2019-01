Malestar en dirigentes blancos por declaraciones de Alonso

Algunas de las declaraciones de la precandidata del Partido Nacional (PN) Verónica Alonso que se divulgaron por las redes estos días no cayeron bien dentro de su partido. La senadora participó en un evento evangélico en el que dijo que, si llega a la presidencia, se compromete a “erradicar” la “ideología de género”, que “tanto daño les hace a nuestros hijos y a nuestros jóvenes”. Además, dijo que va a “transformar” el Ministerio de Desarrollo Social en el “Ministerio de Desarrollo Social y la Familia”, porque se propuso “trabajar por la familia” para “hacer de este país familias sanas y fuertes”. En el mismo acto dijo estar “convencida” de que “Dios tiene un propósito con esta nación y con nosotros acá”. Por último, subrayó: “Así que nos va a ir muy bien, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?”.

El diputado Jorge Gandini, que apoya la precandidatura de Jorge Larrañaga, dijo a la diaria que quedó “sorprendido” ante “el cambio de opinión” de Alonso, ya que no tenía esa posición en cuanto a la “ideología de género” cuando integraba las comisiones parlamentarias que llevaron adelante “varias modificaciones legislativas”. Señaló que respeta las declaraciones de la senadora, “aunque no las comparta”. También se mostró sorprendido con la mención de Alonso a Dios, ya que él nunca fue partidario “de confundir la religión con la política”. Agregó que él tiene apego “a las costumbres y a la filosofía cristiana”, pero, más allá de eso, no está de acuerdo con “utilizarlas como método proselitista”.

En tanto, el intendente de Maldonado y precandidato nacionalista, Enrique Antía, coincidió con Alonso en resaltar los “valores cristianos”, en una entrevista con la radio Carve. No obstante, discrepó con las apreciaciones sobre la “ideología de género”: “Tengo cuatro hijas mujeres y mi esposa. En mi casa las mujeres mandan y nunca hubo tema de discusiones de género. Hacer de la ideología de género una línea política está de más. Somos todos iguales ante la ley y ante Dios. Para mí no hay temas de ideologías”.

Otro intendente nacionalista, en este caso, de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo a la diaria que no escuchó lo que dijo Alonso, pero, de todas maneras, señaló que “de ningún modo hay que eliminar las políticas que favorecen a las mujeres”. Acotó que “hay que ver qué dijo y qué quiso decir” la senadora, y que capaz que “le están bolsonarizando el comentario”, aunque no cree que ella “vaya a caer en una mera copia de [Jair] Bolsonaro”.

En tanto, el novel sector nacionalista Generación, integrado mayormente por jóvenes, se mostró en contra de las declaraciones de Alonso desde su cuenta de Twitter: “Creemos que los nuevos modelos familiares no están basados en ninguna ideología más que en el amor y por lo tanto debemos acompañar su reconocimiento y su protección, y no confundir la lucha con las etiquetas que buscan desprestigiarla”.

Gonzalo Baroni, líder de Generación, dijo a la diaria que ante las declaraciones de Alonso primero está “el tema de la laicidad”: la separación “clara” del Estado con “cualquier tipo de religión”. “El ciudadano uruguayo tiene derecho a profesar cualquier religión, pero no a mezclarla con los temas políticos”, enfatizó. Agregó que a su sector no le parece “adecuado” que Alonso esté en un evento religioso “diciendo que el destino del país va a estar con Dios mediante”. No obstante, dijo que “el país es libre”, por lo que, “si ella lo cree conveniente, lo llevará adelante”. Por último, afirmó que lo que más le sorprendió y motivó a su grupo a redactar la declaración fue el tema de la “ideología de género”. Subrayó que no se trata de una ideología, sino de “avances y reconocimientos” en “algunos aspectos de la sociedad y de la vida privada de la gente”, y que “no hay necesidad de erradicar”. Destacó que, en todo caso, esas leyes deberían modificarse “hacia adelante” y “no hacia atrás”. Aseguró que es “claro” que se trata de algo que “no hace ningún daño a nuestros hijos”.