Mieres: La Alternativa debería tomar partido en un eventual balotaje

“Esta vez va a haber una definición sean quienes sean los finalistas; ojalá estemos nosotros, pero en esa decisión va a haber un debate muy fuerte, y obviamente no nos podemos quedar al margen de eso. Yo creo que La Alternativa debe tener una postura, obviamente lo vamos a conversar entre todos”. Así el senador y precandidato Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) describió, en una entrevista con el semanario Crónicas, cuál pretende que sea la actitud de la coalición que encabeza si este proyecto político no está entre los dos partidos más votados en las próximas elecciones nacionales de octubre. Esto marca un cambio con lo que hizo el PI tanto en 2009 como en 2014, cuando se abstuvo de presentar favoritismo por uno u otro bando.

José Pablo Franzini Batlle, líder de Avanza País, uno de los grupos que integran La Alternativa, dijo a la diaria que el tema no ha sido abordado y que no tendría sentido definir un apoyo antes de las elecciones, más teniendo en cuenta que “no hay certezas de quiénes estarán en las fórmulas”. “Sería una actitud tremendamente irresponsable abordar eso ahora, porque ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos. Pero nosotros estamos trabajando para poder llegar al balotaje”, expresó. No obstante, el ex dirigente colorado coincidió con Mieres en que en caso de no alcanzar el balotaje La Alternativa debería tomar posición en la segunda vuelta por uno u otro candidato: “Tenemos la obligación de decir qué vamos a hacer, no me parece buen mensaje no decirlo”.

Esteban Valenti, dirigente de Navegantes –otro de los grupos de la coalición–, expresó, en cambio, que “sería bueno tener independencia después de octubre”. El frenteamplista sostuvo que sólo votará por La Alternativa, “en octubre y en noviembre”, aunque tampoco cerró las puertas definitivamente. “Vamos a ver qué pasa”, dijo, consultado por un posible balotaje que no incluya a la flamante coalición.

Con Sanders

Ayer Navegantes dio a conocer un comunicado en el que oficializó su interés de unirse a la Internacional Progresista que promueven el senador estadounidense Bernie Sanders y el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis.

La carta, firmada por Selva Andreoli y Rita Pedroni, plantea que la creación de esta internacional es una “idea acorde” a estos tiempos “llenos de peligros para la humanidad, por la ofensiva desatada en muchos países contra los intereses populares y democráticos, contra los derechos cívicos y humanos y las libertades y promoviendo una cultura y prácticas de extrema derecha, promoviendo la intolerancia, los conflictos raciales y contra los millones de refugiados”. Además, el sector suma a estos factores el “desprecio” hacia la defensa del medioambiente y la lucha contra el calentamiento global.

Por otra parte, Navegantes advirtió que los “errores y horrores cometidos por fuerzas que se proclaman como progresistas y de izquierda han sido una base importante para nuestras derrotas y para la ofensiva de la ultraderecha”, por lo que “debería excluirse explícitamente de esta convocatoria a los sectores que se han manchado con la corrupción y la inmoralidad y los que en sus países oprimen a sus pueblos con métodos dictatoriales, aunque invoquen su condición progresista”. “La crítica y la autocrítica no nos debilita, al contrario, fortalece la herramienta más poderosa que ha tenido el progreso y la izquierda desde su nacimiento”, concluye la carta.