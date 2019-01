Desde hace varios meses se especula con la posibilidad de que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, encabece las listas de algún sector político en las próximas elecciones. Varios de sus familiares tienen una agrupación en el Partido Nacional, y además, un grupo formado por militares retirados, el Movimiento Social Artiguista (MSA), impulsa su candidatura. Fuentes cercanas a Manini Ríos explicaron que si bien el militar “no está especialmente interesado en entrar en política”, está preocupado por la posibilidad de que el sector frenteamplista Movimiento de Participación Popular tenga una mala votación en las próximas elecciones “y las Fuerzas Armadas pierdan a sus principales defensores dentro del sistema político, lo que volvería necesario buscar nuevas alternativas”.

Pero los grupos de militares retirados que buscan entrar en la carrera electoral podrían tener otras motivaciones. Un integrante del MSA explicó: “El verdadero problema al que nos enfrentamos es que ya no sabemos en qué gastar el dinero. Ya no se nos ocurre qué podemos hacer con nuestra jubilación, y una campaña electoral es un excelente método para tirar plata”. El militar retirado relató que “cuando se estuvo por votar la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos estuvimos a punto de abandonar nuestro proyecto político, porque no iba a tener sentido meternos en esto si no podíamos gastar. Pero ahora que fracasó, retomamos el impulso”.