Museo neoyorquino canceló una muestra de Jodorowsky por supuesta violencia sexual

El Museo del Barrio, uno de los más importantes centros de difusión y exhibición de arte latino en Nueva York, confirmó la cancelación de una retrospectiva dedicada al polémico cineasta y psicomago chileno Alejandro Jodorowsky, debido a la denuncia realizada por un grupo de activistas que sacaron a luz la confesión hecha por el propio artista en un libro de 1972, en el que repasaba las circunstancias de realización de su película El topo (1970). En El topo: A Book of the Film, publicado dos años después del estreno de la película, Jodoroswky decía haber violado a la actriz Mara Lorenzio: “Cuando quería hacer la escena de la violación, le expliqué que la iba a golpear y la iba a violar. No había un vínculo emocional entre nosotros, porque había puesto una cláusula en los contratos de todas las mujeres declarando que no tendrían que hacer el amor con el director”. Según sus propias palabras, el cineasta, que además era el protagonista de la película, avisó que no habría ensayo de la escena; todo debía hacerse en una sola toma porque sería “imposible de repetir”: “Nunca nos habíamos hablado. No sabía nada sobre ella. Fuimos al desierto con otras dos personas: el director de fotografía y el técnico. Nadie más”. Pidió a los técnicos que rodaran sólo cuando él les diera la orden, y le dijo a la actriz: “El dolor no me duele. Pégame”. Y ella lo golpeó. “Y dije ‘más fuerte’. Y comenzó a pegarme con todas sus fuerzas, lo suficiente para romperme una costilla”, contó. Luego de haberlo golpeado un rato, Lorenzio se cansó. “Dije ‘ahora es mi turno. Rueden cámara’. Y de verdad... de verdad... la violé... y gritó”, confesó.

Por supuesto, el psicomago negó, tiempo después, la verdad de esa confesión, que atribuyó a la necesidad de llamar la atención sobre la película. “En ese ambiente norteamericano cinematográfico se despreciaba el cine mexicano. Todo lo dominaba el gigantesco Hollywood [...] Me presenté en las entrevistas con barba, melena, traje de cuero negro y dije cosas para sorprender a los entrevistadores”, explicó.

El director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel, dijo que las acciones de Jodorowsky deberían ser analizadas, pero que la institución ha “llegado a la conclusión de que una exposición no es la plataforma correcta para hacerlo en este momento”. “Estamos comprometidos en la consideración de problemas complejos y exigentes, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera que genere diálogos y debates productivos”, agregó.