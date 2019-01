Nin Novoa: Uruguay no tiene “autoridad” para tipificar al gobierno venezolano

En ocasión de la partida rumbo a la Antártida de la segunda misión de la Campaña Antártica de Verano, el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, se refirió a la participación de Uruguay en el acto de asunción del presidente venezolano Nicolás Maduro este jueves e informó que el representante del gobierno será el encargado de negocios en la embajada uruguaya en Caracas, José Luis Remedi.

El canciller explicó que la tarea de reconocer gobiernos les corresponde a los politólogos y que el gobierno uruguayo no tiene “competencia” ni “autoridad” para calificar a un gobierno como legítimo o ilegítimo. “Nosotros reconocemos estados, y Venezuela es un Estado con el cual mantenemos relaciones. Nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa ni la más buena para encontrar una solución a los problemas de Venezuela, que por cierto sabemos que tiene, pero tratamos de ayudar, no de confrontar”, agregó.

En ese sentido, reafirmó que Uruguay se separa de la declaración que emitió del Grupo de Lima y opinó que el organismo no tiene “competencia para andar calificando [gobiernos] y pedirles a los presidentes que asuman o dejen de asumir”. Además, comparó el conjunto de 13 países con el movimiento de los productores autoconvocados Un Solo Uruguay, porque están “por fuera de toda institución orgánica”.

En la misma línea, el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, dijo a Radio Carve que la presencia de Uruguay en la ceremonia en Caracas responde a dos razones. Señaló que hay una “razón obvia”, que son las relaciones diplomáticas y un vínculo de “amistad” y “cooperación” entre los dos países. La segunda razón, según Bergamino, es la preocupación del gobierno por la “crisis” en Venezuela. El vicecanciller desmintió que el gobierno uruguayo guardara silencio al respecto, como plantearon el Partido Nacional y Partido Colorado en sus declaraciones, y afirmó: “Decir que Uruguay no se ha expedido, que mira para el costado o tiene una actitud cómplice hacia Venezuela, denota una enorme ignorancia o mala fe. No sólo nos hemos pronunciado, el gobierno ha tomado medidas tan duras como, en el seno de Mercosur, suspender la membresía de Venezuela”.