Países de la UE podrían incorporarse a propuesta de diálogo de Uruguay y México sobre Venezuela

El presidente Tabaré Vázquez recibió una llamada de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, la italiana Federica Mogherini, quien le anunció que en la Unión Europea no se formará la mayoría necesaria para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como titular encargado del Poder Ejecutivo de ese país, por lo que el bloque podría incorporarse a la propuesta de Uruguay y México de buscar una salida negociada a la situación venezolana, informó ayer VTV Noticias. Según dijo el mandatario a ese medio, Mogherini sondeará entre los países de la UE qué países estarían interesados en participar en una cumbre internacional para abordar una negociación por Venezuela, y Montevideo podría ser la sede de esa reunión.

El informativo de VTV sostuvo que el contacto con Europa lo realizará el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, que ayer se encontraba en Roma, visitando la sede de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Ayer, en declaraciones a la agencia de noticias Efe, Bergamino pidió “prudencia” para no agravar la situación de Venezuela, y reiteró el ofrecimiento de Uruguay a ayudar “siempre que las partes estén de acuerdo”.

Mujica pide elecciones

Luego de varios días sin expresarse, ayer el ex presidente José Mujica también se refirió al tema de Venezuela, en su audición semanal por la radio M24, y dijo que ve muy posible una guerra en ese país. En su opinión, la única salida ante esta situación sería realizar “elecciones totales” con monitoreo y garantías de las Naciones Unidas.

“Están sonando fuerte los tambores de guerra en el Caribe por la situación venezolana. Y en las guerras en general mueren los que no tienen responsabilidades”, advirtió Mujica. Según el ex presidente, “discutir la legitimidad de un gobierno u otro en Venezuela en el fondo resulta infantil a diestra y siniestra”, y lo más grave de la situación es “la inminencia de guerra abierta”. Por eso sostuvo que acompañó desde un primer momento la posición del gobierno uruguayo. Sobre Guaidó, Mujica dijo que “o es muy joven o tiene atrás la seguridad que da el Ejército de Estados Unidos”.

Para Mujica, de hecho, está “muy fresca la afirmación del señor [Donald] Trump de que todas las opciones están sobre la mesa”. Además consideró, acerca de la postura estadounidense y de otros países que la secundaron, que “parecería que quieren convencerse y, a su vez, convencernos a todos de que la ilegitimidad eventual de unos se sustituye por la ilegitimidad de otros”. Según dijo, esta situación, que tiene el “tambor batiente de supuesta causa sacrosanta por la democracia”, en realidad tiene otros intereses detrás: “La verdad cruda descarnada es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano”.

Tampoco el manejo de la economía venezolana ha ayudado, según Mujica. Ese país, sostuvo, no entendió que “no es posible sustituir capitalismo por burocracia”, y desarrolló una “trágica cultura popular que fue castrando la creatividad del trabajo. Casi funcionó un siglo importando casi todo. Era mas fácil y era de mejor calidad importar todo, porque se podía por la riqueza petrolera. Esto devastó la cultura del trabajo. No se puede sustituir con voluntarismo, porque es imposible repartir a la larga lo que no se crea a la corta”. A ese panorama se agregaron, en los últimos tiempos, la caída del precio del petróleo, la falta de reinversión en Venezuela y las sanciones económicas que ese país ha sufrido, opinó el ex presidente.

Por lo tanto, sostuvo Mujica, la única posible salida para que “lo que es confrontación se transforme en oposición” sería convocar “elecciones totales”, de Parlamento y presidente, con un “monitoreo y garantías de las Naciones Unidas”. Esto requiere “voluntad política”, pero eso ha faltado hasta ahora, lo que “termina acorralando hacia la guerra”. “Sólo la política puede evitar la guerra, pero tiene que tener voluntad y compromiso. Hay otros que levantan una tercera alternativa: un golpe militar que dé elecciones libres con garantías, pero estamos en lo mismo. De todas maneras, lo más fuerte es evitar la guerra”, algo “que a esta altura parece muy difícil”, concluyó.

Tabaré Vázquez (archivo, setiembre de 2017).

En la misma línea que el presidente Vázquez, ayer el Comité Ejecutivo del Partido Socialista (PS) emitió una declaración en la que advierte que “factores externos e internos” contribuyen al deterioro democrático en Venezuela, y entre ellos señaló al propio gobierno venezolano, a “sectores de derecha antidemocrática”, al “poder económico” y a la “acción imperialista de los Estados Unidos”. Los socialistas llamaron a desconocer la autoproclamación como presidente de Guaidó, que tildaron de inconstitucional, y lamentaron la posición al respecto expresada por los gobiernos de España, Alemania y Francia, “imponiendo ultimátums absurdos respecto de una futura convocatoria a elecciones”. Para el PS, “la crisis política y social que hoy vive la sociedad venezolana debe enfrentarse con más democracia”, de modo que “la colaboración y la solidaridad internacional deben estar al servicio de ese propósito”.

