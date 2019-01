PCU comenzó a definir líneas programáticas que guiarán su campaña

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) se reunió este lunes para comenzar a esbozar algunas líneas de trabajo de cara a la campaña electoral, con el objetivo de ganar un eventual cuarto gobierno en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, comentó el senador Juan Castillo a El País. En la reunión participaron diez dirigentes del Secretariado y resolvieron continuar delineando definiciones sobre la campaña el lunes en la reunión del Ejecutivo.

El dirigente comunista Daniel Marsiglia contó a la diaria que las ideas que manejan trascienden la elección interna del oficialismo y, en particular, van más allá de la campaña para promover la precandidatura de Óscar Andrade. “Lo primero que definimos es que la campaña de la 1001 sea hasta mayo de 2020, porque hay diferentes momentos, y uno de ellos es la interna, pero nosotros tratamos de tener una mirada mucho más general”.

En relación con los temas que evalúan resaltar en la campaña, Marsiglia explicó que el partido pretende retomar lo que se manejó en el Congreso del Frente Amplio (FA) y ahondar en algunos puntos. En materia de vivienda, contó que la idea es darle un “mayor impulso” a la inversión y resolver “definitivamente” los “problemas” habitacionales. “Se hizo mucho, pero tenemos problemas importantes: seguimos con muchos compatriotas viviendo en asentamientos. Tenemos que ir a una [política de] vivienda que resuelva ese problema e impulsar un plan nacional de vivienda”. Esto, explicó, apunta a un doble propósito: resolver el problema habitacional y crear más puestos de trabajo. “En un momento en el que una de las preocupaciones del país es el empleo, para nosotros es clave instalar este tema [en la campaña]”.

Marsiglia acotó que en el Congreso del FA también se definió incrementar la asignación presupuestal de la educación “partiendo del 6% del PIB [Producto Interno Bruto], más el 1% para investigación”, y tomar como “variable la inversión anual por niño y niña, adolescentes, jóvenes y adultos”. “Esto es clave, porque estamos estructurando el presupuesto para que diga qué es lo que se precisa de inversión anual por niño”, acotó. También relevante para el partido todo lo relacionado con la soberanía alimentaria y el rol del Estado en la promoción del desarrollo de los pequeños y medianos productores. “Nosotros queremos darle un impulso a lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y por esa vía levantar al pequeño y mediano productor”, sostuvo. Entre los temas que se proponen enfatizar, se refirió al cambio de la matriz productiva, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y el papel de las empresas públicas.

Sobre el papel de la oposición, Marsiglia sostuvo que se viene un año “bastante complejo”. Si bien reconoce que pueden existir “factores objetivos” que promuevan “cierto malhumor”, no se está discutiendo en el “plano de la lucha de las ideas”. Para el dirigente comunista, se visualizan ciertas expresiones “que no ayudan al debate político”, como las “provocaciones” al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, mientras estuvo en Carmelo. “Nosotros no tenemos miedo a un debate de ideas, pero sí a las expresiones reaccionarias, conservadoras y cuasi fascistas”, afirmó.