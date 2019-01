PERI y Navegantes se reúnen para discutir “preocupaciones en común”

El líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, recibirá hoy a integrantes del grupo Navegantes, sector político liderado por el publicista Esteban Valenti, en su chacra, ubicada en Punta Espinillo. El candidato presidencial del PERI contó a la diaria que la idea del encuentro es conversar sobre distintos temas y, por ejemplo, pensar sobre eventuales “pactos de no agresión entre los partidos pequeños”, acotó. De todos modos, Vega fue enfático al decir que su partido no hará “ningún tipo de alianza” con el novel sector, que integra la coalición La Alternativa, encabezada por el senador Pablo Mieres.

Uno de los fundadores de Navegantes, Roberto Domínguez, contó a la diaria que están haciendo reuniones para trabajar en el desarrollo de La Alternativa, pero recalcó que el encuentro con Vega no persigue ningún fin electoral, ya que no es su intención sumar gente “a diestra y siniestra”. Según Domínguez, el objetivo es ver cuáles son las “preocupaciones en común” que tienen con el PERI y analizar qué pueden hacer en conjunto al respecto.

“Nosotros tenemos una sola casa, que es el medioambiente, y hay que preservarlo. Tenemos que pensar cómo las actividades económicas o las decisiones de gobierno castigan al medioambiente y ver de qué manera los futuros gobiernos pueden tener una agenda seria y consensuada sobre temas medioambientales”, explicó Domínguez. “La impresión que tenemos nosotros es que hay muchos temas que se hablan en la superficie pero no se bajan a la profundidad, y el medioambiente es uno de esos temas”, subrayó.

Navegantes aspira a concretar una agenda de políticas de Estado o, en su defecto, una agenda parlamentaria en común. “Lo que queremos conversar hoy es eso: los temas y preocupaciones que tenemos en común, después se verá cómo se concreta”, subrayó. Domínguez aclaró que no le han propuesto al PERI ni piensan proponerle que integre La Alternativa; lo que quieren es construir una agenda de temas a tratar con varios partidos y “cuanto más gente participe en esa agenda, mejor”. “Después veremos cómo se concreta esa agenda, si es por medio de leyes, alianzas o acuerdos políticos”, agregó. El domingo 20 de este mes tendrá lugar una segunda reunión, que organiza el PERI, para continuar el intercambio.