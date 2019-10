Adriana Peña sobre dichos de Miss Bolivia: “Fueron los peores 5.000 dólares gastados en mi vida”

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, criticó a la cantante argentina Miss Bolivia por sus dichos en contra de la reforma constitucional que promueve el nacionalista Jorge Larrañaga, en un show organizado por la comuna, en el marco de la Semana de Lavalleja, el viernes. “La rabia que me hizo agarrar esa mujer no se imaginan. Me levanté y me fui. Primero, porque esta mujer es argentina. Venirse a meter en los temas internos y hacer política en un escenario habla de la forma de ser”, dijo Peña en el programa Esta boca es mía, de Teledoce.

La cantante le dedicó una canción a “todos los milicos” y a “toda la fuckin’ Policía que abusa del poder”, y agregó: “Como vecina lo digo, yo soy Paz Ferreyra, esto es Miss Bolivia y a la gilada, a los milicos, al patriarcado, a la reforma, ni cabida”, gritó.

La intendenta contó que había unos “pobres policías” custodiando para que la “fiesta ocurra en paz” y que se sintió “tan indignada” que estuvo a punto de levantarse y decirle: “‘Cállese, señora, hágame el favor, no sea tan atrevida”. Peña apoya la reforma constitucional que impulsa Larrañaga y firmó en junio de 2018 para que el plebiscito se concretara.

Luego relató que fue su “culpa” haberla contratado, porque los asesores le habían dicho que ella “habla de la no violencia y la igualdad”, pero ahora opina que “esta mujer incita a la violencia”. “Aquel pobre policía, que estaba solo, tenía alrededor a una cantidad de gente que lo miraba mal”, sostuvo. Según la intendenta, “fueron los peores 5.000 dólares gastados en mi vida”.

Por su parte, Larrañaga dijo a Montevideo Portal que fue un “atrevimiento”, porque se trataba de un espectáculo público que terminó con “publicidad política”, y afirmó que es responsabilidad del Frente Amplio, porque “son las cosas que suele hacer” esa fuerza política.