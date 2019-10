Alberto Fernández: “Lo que tenemos que copiar de Uruguay son los 15 de años de desarrollo que lograron con el FA”

"Me reencontré con amigos", dijo el candidato presidencial argentino Alberto Fernández tras la reunión con la fórmula presidencial del Frente Amplio, integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar. "Daniel es un gran amigo al que quiero y valoro mucho", agregó. Señaló que durante el encuentro conversaron sobre "lo que nos pasa como países, las preocupaciones que tenemos por el continente y la región". Subrayó que "siempre es grato hablar con ellos y puntualmente con Daniel” porque comparten la forma de pensar y puntualizó: "nos preocupan las mismas cosas, asumimos los desafíos que el mundo nos impone con lógicas parecidas, y que además, creemos que la integración de Uruguay y Argentina es indisoluble, y hay que profundizar cada día".

A su turno, el candidato uruguayo acompañó los planteos de Fernández y manifestó que Uruguay y Argentina constituyen una "patria dividida en dos". "Hemos hablado de cuestiones que hacen justamente a la construcción de un futuro aventuroso y positivo para los dos pueblos" y que fortalezca el vínculos entre los países y su participación en el Mercosur, señaló Martínez.

El candidato oficialista dijo que como estaba previsto se abordó: “la complementariedad industrial y tecnológica”. “Vivimos en la era del conocimiento, la era del cambio donde un país es rico o es pobre de acuerdo a su capacidad de generar innovación, conocimiento y emprendedurismo. Por su puesto manteniendo nuestras tradicionales producciones primarias, pero agregándole valor agregado y tecnología”, explicó Martínez.

En segundo lugar, dijo el ex intendente, abordaron temas de medio ambiente y en particular sobre los cursos de agua. "Tanto el río Uruguay como el río de la Plata tienen problemas que se han constatado y verificado" como las floraciones de cianobacterias, sostuvo. Como los vertidos sobre el río de la Plata involucran a ambos países, además de Brasil y Paraguay, Martínez dijo que se debe abordar de forma "regional" y "para eso hay que armar una hoja de ruta y trabajar seriamente". También se abordó la economía de frontera para ver "de qué forma logramos que las economías de frontera no estén tan impactadas por las diferencias cambiarias que permanentemente están afectando a favor de una lado o del otro".

Otro punto de conversación fue el "tema Mercosur", sostuvo Martínez. "Debe lograr avanzar para lo que fue creado, que fue lograr servir no como elemento de aislarnos del mundo sino de complementar nuestras economías, integración cultural y social para poder ser más competitivos y lograr un lugar más digno en el escenario mundial".

En conferencia de prensa, Fernández fue consultado sobre sus planteos sobre negociar la deuda “a la uruguaya” y buscar una solución a la situación en Argentina similar a la salida uruguaya de la crisis del 2002. El argentino dijo que hizo ”hincapié en que lo que se llama ‘salida a la uruguaya’ es básicamente el reperfilamiento que la Argentina está proponiendo”, pero sostuvo que “ninguna solución se puede extrapolar de un lugar a otro”. De todas formas destaca que Uruguay es un país enormemente progresista, hasta sus primeros conservadores eran progresista. “Lo que tenemos que tratar de copiar de Uruguay son los 15 de años de desarrollo que lograron con el FA, eso es lo que más nos importa de Uruguay. El modo en cómo el FA integró sociedades, sacó gente de la pobreza, mejoró las condiciones de igualdad y distribución del ingreso. Más que mirar cómo Uruguay tuvo que hacer frente a la crisis de los mercados, trataría de copiarle otras cosas en las que los uruguayos han sido pioneros en materia de desarrollo social.