Andrade adelantó que, de ser necesario, votará el desafuero de Manini Ríos

El sindicalista Óscar Andrade, que encabezará varias listas al Senado del Frente Amplio, dijo que votará el desafuero del candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos si este es convocado durante la Justicia y llega a asumir en el Senado.

“Mi voto va a estar para el desafuero y me parece que Manini tendría que ir a la justicia sin fueros, tendría que él mismo adelantar hoy que no quiere la banca en el Senado para esquivar responsabilidades judiciales, le haría bien a él y al proceso político de la campaña toda", sostuvo Andrade, en declaraciones a Radio Montecarlo.

De hecho, Andrade aseguró que "le votaría el desafuero a cualquier frenteamplista que estuviera acusado por la justicia”. “Es un error cuando no votamos desafueros”, consideró.

Andrade también se refirió al recurso de inconstitucionalidad presentado por Manini Ríos: “En los procesos judiciales que han tenido que enfrentar integrantes de las Fuerzas Armadas, en este caso por razones distintas a los crímenes de terrorismo de Estado, muestran que si en algo han sido especialistas es en utilizar hasta el último recoveco jurídico para dilatar procesos, entonces no me extrañó. Es una acusación muy dura la que tiene que enfrentar por parte de los fiscales y que jugara una chicana judicial es medio obvio. ¿De qué se lo acusa a Manini? De encubrir crímenes, de que en conocimiento de crímenes no cumple con la función que tendría como funcionario público”, expresó.

Según Andrade, la oposición no quiere perder la posibilidad de armar "un arco opositor" y por esa razón no cuestiona al candidato de Cabildo Abierto.