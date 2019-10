Apuntes de campaña del 3 de octubre: Encuestas, quejas y anuncios pendientes

(Hoy es 3 de octubre. Faltan 24 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Después del debate, tuvimos comentarios acerca del debate, y ya vendrán las encuestas acerca del debate. Mientras tanto, se difundieron ayer resultados de dos sondeos sobre intenciones de voto, realizados antes del cotejo entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.

En uno de esos sondeos, realizado por Grupo Radar, se interrogó sobre lo que pensaban hacer los consultados en las elecciones de este mes, y las respuestas fueron semejantes a las obtenidas en mediciones previas de esa empresa, con 39,3% para el Frente Amplio, 21,6% para el Partido Nacional, 16,6% para el Partido Colorado (PC) y 12% para Cabildo Abierto. 2,1% de las personas encuestadas dijeron que votarían en blanco o anulado, y sólo 3% contestaron que no sabían o que preferían no decirlo.

La otra encuesta, de Opción Consultores se refirió a las intenciones de voto para una segunda vuelta: al igual que en la anterior de Opción, hubo mayorías para Lacalle Pou o Ernesto Talvi contra Martínez, con 49% a 41% para el nacionalista, y 46% a 40% para el colorado. En el segundo caso, hubo más opciones por el voto en blanco o anulado, y también por “no sabe / no contesta”.

Ante tal panorama, Talvi reiteró sus quejas porque Martínez y Lacalle Pou no aceptan debatir con él (en su cuenta de Twitter afirmó que “mientras el Uruguay entero contenía la respiración para ver qué se decían” esos dos candidatos, él “también debatía... pero con las paredes”) y el ministro Danilo Astori tampoco lo hace. También aseguró que si él hubiera estado en los estudios de Canal 4 el martes, habría presentado “el mapa del futuro”.

Lo que no ha presentado Talvi todavía es la integración que querría darle a su Consejo de Ministros si fuera presidente. Alega que, como después de las elecciones habrá que construir una coalición, el PC no se reserva cargos de antemano. En esto no tiene demasiadas diferencias con la actitud de los otros principales contendientes, y las razones son las mismas.

Martínez, que durante el debate anunció que le encargaría el Ministerio del Interior a Gustavo Leal, dijo ayer que “por ahora” no dará más nombres, y señaló expresamente que, si llega a la presidencia sin mayoría parlamentaria propia, no descarta negociar con actuales integrantes de la oposición para que integren su gabinete.

Lacalle Pou, cuyo partido estaría mucho más lejos de la mayoría parlamentaria, avisó que no realizará más anuncios sobre eventuales ministros antes de las elecciones de este mes. Si el candidato del PN pasa, como parece lo más probable, a una segunda vuelta con Martínez, no sólo tendrá por delante una negociación multipartidaria para esa instancia, sino también otra para la aprobación de su anunciado proyecto de ley de urgente consideración. En ambos casos es probable que la designación de ministros y de otros jerarcas estatales esté sobre la mesa (y quizá la idea de un proyecto urgente con cientos de artículos busca, justamente, no prolongar los tironeos durante meses).

Hasta mañana.