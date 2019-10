Luis Lacalle Pou no anunciará más ministros antes de las elecciones de octubre y Daniel Martínez no lo hará "por ahora"

A menos de 30 días de las elecciones nacionales, los dirigentes políticos intensificaron su actividad y los candidatos de los diferentes partidos políticos, además de continuar con la difusión de su programa, han comenzado a delinear sus gabinetes ante la eventualidad de ganar la Presidencia. El martes, durante la emisión del debate presidencial entre los candidatos Daniel Martínez (Frente Amplio, FA) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN), el candidato oficialista anunció que el sociólogo Gustavo Leal será el titular del Ministerio del Interior en un cuarto gobierno del FA. Es el único ministro que ha anunciado, y Martínez ya adelantó que no anunciará más integrantes del gabinete, pero hay algunos nombres que se barajan para componer el equipo de ministros.

Algo que Martínez aseguró, en más de una ocasión, es que su equipo de gobierno será “paritario” como una señal necesaria en la lucha contra la desigualdad de género. Desde el entorno del candidato del FA, señalaron a la diaria que “no suenan nombres” para ocupar las carteras de gobierno, “simplemente Daniel vio conveniente hacer un anuncio puntal en base al trabajo de Leal y cómo es recibido por la gente”, sostuvieron. Este miércoles, en conferencia de prensa tras un acto en Cerro Largo, Martínez confirmó que “por ahora” no hará anuncios de otros ministros. Consultado sobre la continuidad del actual ministro Danilo Astori ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no lo descartó pero señaló que "es muy pronto” para decir quién será el titular de la cartera de economía. De todas formas, el nombre del el subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri es uno de los que se planta más fuerte entre los equipos de asesores para estar al frente de algún ministerio.

Martínez tampoco descartó la posibilidad de negociar la titularidad de los ministerios con la oposición en el caso de ganar sin mayorías parlamentarias: "no sé los ministerios, pero negociar sí", señaló y dijo que en eso se tiene “mucha fe”, y que incluso ve un escenario más favorable para que gobierne el FA sin mayorías, que para el PN en un gobierno de coalición, porque tanto el Partido Colorado (PC) como el Partido Independiente se han mostrado contrarios a negociar con Cabildo Abierto.

Ante el anuncio de Martínez durante el debate, Lacalle Pou le respondió que ahora le “preocupa” más la situación de seguridad pública porque el sociólogo “que hace tantos años ha estado pegado [Eduardo] Bonomi, que es el peor ministro del interior que hemos tenido”. Si bien el candidato nacionalista no ha anunciado quién estaría adelante del ministerio de Interior si gana las elecciones, uno de los nombres que suena con más fuerza para ocupar ese lugar es el ex comisionado penitenciario y asesor de Lacalle Pou, Álvaro Garcé, y es uno de los ministerios que está entre sus prioridades. El candidato del PN ya había anunciado que la economista Azucena Arbeleche sería quien dirija el MEF; el director de Los Pinos, Pablo Bartol, el titular del Mides; y el asesor en educación Pablo da Silveira estará a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

“Tengo costumbre en la actividad política accionar y no reaccionar. Nombramos a la gente que nos parece en el momento adecuado”, dijo Lacalle Pou este miércoles en conferencia de prensa luego de un acto en Florida, según declaraciones que recogió El Observador. Asimismo, el candidato del PN señaló que “no parece prudente seguir nombrando ministros si todavía no hay una coalición formalmente conformada”, no obstante admitió que tiene nombres en mente, pero no avanzará en ello antes del 27 de octubre, cuando se “defina a quién le toca encabezar la coalición multicolor”. El senador Javier García (Todos, PN) manifestó a la diaria que Lacalle Pou “hace tiempo anunció quiénes son los ministros que él quería reservarse en una eventualidad de una negociación de coalición” y señaló que el resto del equipo se definirá luego de la elección: “Falta mucho, primera y segunda vuelta y en medio conformar la coalición”. No obstante, Lacalle Pou había adelantado a este medio, en enero, que además de esos tres ministerios se reservaría Defensa e Interior.

Otro de los críticos con el anuncio de Martínez sobre Leal fue el abogado Andrés Ojeda, asesor en seguridad del candidato del PC, que dijo a la diaria: "Lamento profundamente la designación". "Leal no tiene nada que ver con Martínez, Daniel es un tipo conciliador con el que se puede hablar aunque tengamos discrepancias. Leal es un tipo soberbio, sobrador, altanero y cínico con quien no se puede construir nada", sostuvo el abogado y agregó que "designando a Leal [Martínez] acaba de destruir cualquier puente de conversación con la oposición en materia de seguridad hoy y mañana". Durante las últimas semanas, el abogado ha sido la cara visible en los medios de comunicación del equipo de asesores en seguridad y el propio Talvi ha hecho alguna referencia a que Ojeda podría ocupar el liderazgo de la cartera de Interior.

Sin embargo, el asesor dijo a la diaria que está haciendo su trabajo de “decir las cosas que hay que decir en este período y cuando este período se termine, conversaremos de todo lo que viene” y que si bien Talvi “el sábado en Atlántida hizo un comentario al respecto muy lateral”, no lo hablaron personalmente. Aseguró que el candidato colorado no se lo planteó y "no creo que pase", manifestó. El asesor dijo que en el PC “en lugar de estar pensando quién va a ocupar qué lugar” están pensando en “marcar que tenemos un proyecto completamente diferentes y somos personas que no han gastado su credibilidad”. Desde el PC, señalaron a la diaria que Ojeda “seguro ocuparía un lugar” en la cartera de Interior, pero no está claro que sea como titular de la cartera.

A diferencia de Martínez y Lacalle Pou, Talvi no ha anunciado ningún ministro sino que se limitó a nombrar a sus asesores. En conferencia de prensa, luego de un acto de su lista 600, en Las Piedras, en agosto, dijo a la prensa que “por ahora [el PC] se está reservando los ministerios. Vamos a octubre sabiendo que después vamos a tener que construir una coalición” y “tenemos que ir con espíritu abierto sin reservarnos lugares de antemano” porque el resto de los partidos de la oposición tienen “muy buena gente”. Así como destacó a Ojeda, Talvi ha resaltado el rol de la economista Ana Inés Zerbino en el equipo de economía; la profesora Adriana Aristimuño entre sus asesores de educación, y el doctor Ney Castillo y la magíster en políticas públicas Carmen Sanguinetti, en políticas sociales.