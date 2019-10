Barcelona: Consulado uruguayo no entregó a la hija de María a su padre

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestara su preocupación ante la “sentencia improcedente” por el denominado “caso María”, el consulado uruguayo en Barcelona se negó a entregar a su hija de 7 años al padre, como estaba previsto que ocurriera hoy.

Según había fallado la Justicia española, a partir de hoy la niña quedaría al cuidado de su padre y la madre perdería la tenencia, lo que generó protestas de organizaciones sociales en Uruguay, que se manifestaron ayer frente a la embajada española, ya que el padre había sido denunciado por abuso sexual contra la niña.

Si bien hoy María se dirigió con su hija al consulado uruguayo en Barcelona, donde el padre pasaría a buscarla, el consulado le notificó a este y su abogado que no les entregaría a la menor, informó hoy Montevideo Portal.

De hecho, hoy el diario local El Periódico de Barcelona publicó que el cónsul uruguayo, Juan Pablo Tagliafico, notificó al padre de la menor que no se entregaría porque no es él no es competente para ejecutar una sentencia española.

Si bien el padre se puso en contacto con el juzgado para explicar lo ocurrido, desde dependencias consulares se ha dejado claro que no se atenderían a las solicitudes que pudieran llegar por parte del juzgado.