Barcelona: María entregó a su hija a las autoridades y será llevada al pueblo de su padre

La hija de María, de 7 años, fue entregada hoy por su madre a los Mozos de Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, para que sea trasladada a Vielha, el pueblo donde vive su padre biológico, que no acudió hoy a la delegación diplomática, como estaba previsto.

"No me quiero ir, no me quiero ir", gritó la niña antes de despedirse de su madre, según relata el medio local _El Periódico___. La entrega, relata este medio, se produjo en presencia de los abogados de ambas partes a la entrada del consulado uruguayo en Barcelona, y fue supervisada por un psicólogo de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la comunidad autónoma.

María debía entregar a su hija el pasado viernes a manos de su padre en el consulado uruguayo, pero una vez que la madre arribó junto a la niña, el cónsul uruguayo interpretó que ese espacio no era competente para ejecutar sentencias de la justicia española y se negó a cumplir con el mandato, mientras que la madre y la hija se instalaron durante la última semana allí.

El caso trascendió en 2017, cuando María denunció en España al padre de su hija de abuso sexual contra la niña y viajó a Uruguay junto a ella. Pese a los pedidos del padre y a las determinaciones legales, la madre se negó a volver a España, argumentando que el hombre la había sometido a varios episodios de violencia de género durante “períodos prolongados” y que sospechaba que había abusado sexualmente de su hija. La Justicia uruguaya analizó el caso e impuso al padre la prohibición de acercamiento tanto a la niña como a su madre, quien quedó a cargo de la tenencia provisional de su hija. Los técnicos del Poder Judicial determinaron que había indicios de que la mujer había sufrido violencia doméstica y que la niña había sido al menos testigo de estas situaciones, aunque concluyeron que no había elementos para comprobar o descartar el abuso sexual.

En junio de 2018, la Suprema Corte de Justicia uruguaya falló que la niña debía volver a España junto a su madre. Allí continuó el proceso judicial para definir quién debía quedarse con la tenencia. Durante los últimos 15 meses, la niña concurrió a nueve de las diez audiencias fijadas por los servicios sociales españoles para recomponer el vínculo con el padre. Según dijo a El Observador Andrea Tuana, directora de la organización civil El Paso, que viene siguiendo el caso, en todas las audiencias "se negó a verlo y se descompuso”.

El martes, la Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual habían presentado una queja ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, la croata Dubravka Simonovic, denunciando el trato “cruel, inhumano y degradante” hacia la niña; que no se tomaba en cuenta su opinión, y que el proceso judicial en España estaba plagado de irregularidades. Ayer las organizaciones sociales que presentaron la queja aseguraron que Simonovic dio respuesta al tema y ya envió una carta a las autoridades españolas.