Blancos destacaron la rapidez con que el partido actuó ante el caso Moreira

“Mi hermana necesita marido”, gritó el sábado un hombre que asistió al acto del candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en el departamento de Rocha; al escucharlo el presidenciable levantó la mano izquierda y, mostrando su alianza, dijo: “Yo ya tengo la mejor mujer de todas, por lo menos para mí [...]. Cuéntenle que dije esto”, en referencia a su pareja, Lorena Ponce de León.

Esa no fue la única vez que el candidato hizo alusión a De León este fin de semana. Más tarde, en un acto en Maldonado, dijo que ella fue quien le sugirió que sus hijos lo acompañaran a ese evento. "Mi mujer, que tiene ese sentido distinto que a mí me falta, me dijo: 'Vamos a decirles a nuestros hijos que vayan a Maldonado, porque también tienen que ver estos momentos, que les van a quedar guardados en el corazón'". Los tres hijos del candidato (Violeta, Luis Alberto y Manuel) pasaron al frente del escenario. Antes habían estado en la parte de atrás junto con uno de sus primos. Lacalle Pou, al presentarlos al público, comentó: “Están odiando este momento”. Minutos antes había asegurado que él no cree en la división entre el político y la persona: “Creo que los uruguayos tienen todo el derecho, no de conocer al personaje político: tienen que conocer a la persona que se quiere poner a los hombros los problemas de su familia y del país”.

El sábado las departamentales del PN de Rocha y Maldonado hicieron el cierre de campaña en su departamento y, a pesar de las referencias familiares, en ninguno de los discursos se mencionó el escándalo que venía sacudiendo al partido. El jueves de noche se empezaron a difundir dos audios en los que el intendente de Colonia, Carlos Moreira (que renunció al PN el sábado), le hacía propuestas sexuales a una mujer durante una charla por las extensiones de una pasantía. En Rocha, Lacalle Pou, Argimón y Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional (AN), declinaron hacer declaraciones, pero más tarde, en Maldonado, ante una cobertura periodística más grande, la fórmula decidió hablar. “Son situaciones que a uno no le gusta atravesar, y menos cuando se está tratando de transformar un país, pero si a uno le toca estar al principio de la fila, es para las cosas lindas y también para las otras”, dijo Lacalle Pou. Aseguró que fue necesario tomar una decisión que “duele”, porque siente “aprecio, respeto y valoración política” por Moreira. Recordó que fue uno de los nombres que manejó para integrar la fórmula y contó que habló en varias oportunidades con el intendente, pero prefirió no comentar sobre qué. Sobre la posible intencionalidad política de la difusión de los audios, declaró: “Me cuesta creer que a estos temas algún ser humano los utilice con fines políticos. [Sería] una bajeza, sin perjuicio de lo que sucedió”.

Por su parte, Argimón, quien, además de ser candidata a vice, es presidenta del directorio blanco, también habló en Maldonado. Dijo que “hay ciertas prácticas que históricamente las mujeres políticas hemos denunciado”, aunque muchas veces se las puso “en duda”, y enseguida agregó: “Esto no se trata de un tema de mujeres exclusivamente, sino de cómo se maneja el poder en general”.

“Trampa”

Los locales partidarios del centro de la capital rochense se aprontaron desde temprano para la actividad convocada para el sábado a las 16.00. En la sede de la lista 404, cuyo referente local es el diputado Alejo Umpiérrez, ya había gente reunida desde las 13.00. Antes del acto –que se realizó en frente del Estadio Municipal Doctor Mario Sobrero– una caravana encabezada por el candidato Luis Lacalle Pou recorrió gran parte de la ciudad. La caravana arrancó de la plaza España, pero también hubo vehículos que hicieron fila al costado de la ruta 9 y ocuparon aproximadamente dos kilómetros. Lacalle Pou llegó pasadas las 16.00 y se sumó a la marcha de vehículos, parado en la parte de atrás de una camioneta Toyota verde. Encabezó el recorrido y fue saludando a todas las personas con las que se cruzó. En la ciudad salieron a saludarlo con banderas y carteles; algunas personas hasta improvisaron con pañuelos blancos o celestes.

Laura, Cristina y Mónica, militantes de la 404, aseguraron a la diaria que viven este último período con mucha ilusión. “No queremos ser soberbios, pero tenemos mucha esperanza. Vemos el movimiento de la gente que quiere cambiar esta realidad espantosa”, dijo una de ellas. Las tres coincidieron en que uno de los problemas del departamento es la falta de trabajo: “La temporada es cada vez más corta. Hace varios años que Rocha viene sobreviviendo con el turismo interno y la gente, en su desesperación por alquilar para pagar la contribución inmobiliaria, ha ido bajando los precios”. Andrea, votante del Espacio 40 –grupo liderado por el senador Javier García–, estuvo de acuerdo en que uno de los inconvenientes de Rocha es la pérdida de las fuentes de trabajo, pero hizo una valoración diferente: “Tenemos playas y balnearios que pueden ser explotados de una forma que, hasta el momento, ningún político ha hecho. Estamos a 80 kilómetros de Punta del Este y no se pueden comparar las movidas. Las últimas temporadas han sido muy malas. Esta no va a ser de las mejores y la gente, en lugar de bajar un poco los alquileres, para que pueda haber más turismo, los mantiene o los sube. Hay que tener consideración, con todo lo que el dólar ha subido en estos tiempos”, comentó.

En tanto, Gimena, una dirigente de la localidad de Castillos que militó en AN, opinó sobre el caso de Moreira. Dijo que “vida personal tenemos todos”. “No sé si fue una trampa o cosas que pasan. Todos tenemos algo que no queremos mostrar. Es diferente a la vida política. Los dirigentes actúan como tienen que actuar”, concluyó.

Algo personal

Todos los dirigentes consultados por la diaria coincidieron en que el PN actuó rápido y bien en el caso. Umpiérrez aseguró que fue una “situación totalmente desagradable y censurable que ha tenido el epílogo que tiene que tener”. Sin embargo, dijo que no sucede lo mismo en “otros partidos”, que “han soportado por largo tiempo no sólo este tipo de hechos”, de “acoso laboral”, sino temas de corrupción, como en el caso Juan Carlos Bengoa: “Pasaron los años y nadie lo expulsó” del Frente Amplio.

Irineu Riet Correa, integrante de la lista 58 y ex intendente de Rocha, dijo a la diaria que se trató de “problemas del ser humano”. “No creo que haya que darle mucha más importancia. El país tiene problemas mucho más graves. Todo el escándalo que se armó por esto y, sin embargo, hay un gran silencio sobre UPM, que va a hipotecar nuestro futuro quién sabe por cuántos años”, expresó. “No ha habido ningún tipo de delito y creo que es un tema que pasa; son temas de las relaciones humanas. Esto pasó hace meses y ese cargo no se dio. Me parece que es algo más de cuestiones personales. Dicen que tiene un trasfondo electoral y por eso se saca ahora; esa sería la única explicación”, consideró.

Por su parte, el ex precandidato Juan Sartori (Todo por el Pueblo) sostuvo en una rueda de prensa que el partido salió “fortalecido”, porque “rápidamente tomó la decisión y recomendó expulsar a la persona; eso demuestra que el PN no va tolerar situaciones de ese tipo”.

La “Cabeza” de Maldonado

Durante el acto del PN en Maldonado, en las calles Carlos Gutiérrez Ruiz y Solís, ni Lacalle Pou ni el intendente Enrique Antía fueron los más vitoreados. La gente gritó por varios minutos el apodo del dirigente local José Martín Hualde (Lista 20): “Cabeza, Cabeza”, cantaban. Lacalle Pou, que en ese momento de la jornada ya se estaba quedando sin voz, tuvo que ponerse firme y pedir silencio para seguir con su discurso: “Ya está, se terminó el recreo. Estoy hablando en serio. Ahora voy a hablar”, dijo y continuó.