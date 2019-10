La difusión en redes sociales y algunos medios de comunicación de imágenes en las que se ve la brutal represión que lanzaron los carabineros chilenos sobre quienes se manifiestan contra el gobierno de Sebastián Piñera causa preocupación entre las autoridades. Según declaró un comandante del cuerpo de carabineros, “para nosotros es muy importante que todos los efectivos se sientan uno solo, sin ningún tipo de distinción. Pero con esto de las redes sociales, aquellos oficiales que no fueron filmados cometiendo atropellos contra civiles desarmados se sienten disminuidos frente a los compañeros que sí aparecieron en Facebook o en Twitter golpeando personas en el piso o perpetrando actos de vandalismo para confundir a la opinión pública”.

Un carabinero reconoció que está sufriendo “episodios de bullying” debido a que nadie lo filmó mientras violaba los derechos humanos de los manifestantes. “Mis compañeros me tratan como un paria. De nada sirve que les explique que yo también molí a palos a cientos de personas y que les toqué el culo a muchas mujeres enfrente de sus parejas. Para ellos, si no te filmaron haciéndolo, es como si no lo hubieras hecho. Y esto mismo les está pasando a muchos compañeros”. El comandante consultado teme que esta “obsesión por la exposición” de las nuevas generaciones de carabineros provoque una disminución en el rendimiento. “Augusto Pinochet hizo lo que hizo gracias a que todos hacíamos nuestro trabajo con humildad y desde el anonimato. Esto es otra cosa”, se lamentó.