Carlos Moreira dijo que no cometió un acto de corrupción y que se mantendrá al frente de la Intendencia de Colonia

Se filtraron dos audios en los que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, conversa con una mujer (cuya voz fue distorsionada para proteger su identidad) que le pide renovar una pasantía. El jerarca le responde que no se puede, pero desliza "salvo que me vengas a convencer a mi personalmente". La mujer interpreta esa frase como un avance del tipo sexual: "qué bandido, no perdés oportunidad". "No, por supuesto, no", responde Moreira. En el segundo audio la mujer le vuelve a pedir por la renovación de la pasantía y Moreira le hace una oferta sexual mucho más explícita.

Tras la difusión del audio, el sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, decidió desvincularlo y pidió que el caso pase a un tribunal político del Partido Nacional (PN).

En conferencia de prensa, Moreira dijo que no tenía conocimiento de la grabación de la conversación telefónica y que ignora cuándo se hizo, pero sí reconoció su autenticidad.

Señaló además que “qué casualidad” se hizo pública una semana antes de las elecciones. Además, aclaró que la mujer que conversa con él “no es una vecina más de Colonia que pide un cargo” sino una persona con la que tuvo “una relación sentimental hace bastante tiempo”.

“Los términos de la conversación”, agregó, “responden a una relación preexistente” y “una confianza” fruto de ese vínculo. También dijo que no va a revelar la identidad de la mujer -“no quiero afectar sus vínculos familiares”, aseguró- pero sí consignó que “tiene un cargo electivo en el gobierno departamental de Colonia”, por lo que “conoce bien de qué se trata” la gestión de la intendencia.

“No es un acto de corrupción […] no le di nada ni prometí nada. Nunca he hecho eso en mi vida política, menos tratándose de vinculaciones laborales”, aseguró el intendente. “Nunca en mi vida me han tachado de que he andado practicando un clientelismo político barato y mucho menos hechos de corrupción”, reiteró, después de subrayar que tiene “una larga trayectoria política” y que esta filtración se hizo “con la finalidad muy clara de perjudicar”. “Estoy dispuesto a polemizar con quien sea”, pero “lo que no hubo jamás fue una suerte de acoso, nunca en mi vida he practicado eso”, agregó.

Al ser consultado sobre la desvinculación decidida por Alianza Nacional, Moreira respondió: “me ha dolido profundamente porque me parece que [Larrañaga] tendría que haber escuchado por lo menos mis explicaciones a la opinión pública”. Además, opinó que él debe haber sido “quizás el hombre más leal a Jorge Larrañaga”. “Me ha dolido mucho esa desvinculación tan rápida”, concluyó.

Acerca de si dejará su cargo de intendente, dijo: “Ni hablar que no”, y consideró que no hay ningún elemento que lo haya hecho pensar en esa posibilidad.

Por otra parte, varios integrantes del Frente Amplio (FA) dijeron a medios de comunicación que evalúan si llevar el caso a la Justicia. El edil del FA en Colonia, Hebert Márquez, dijo a Montevideo Portal que un hecho de "tal gravedad" amerita "una investigación inmediata". Por su parte, el vicepresidente del FA, Nicolás Viera, dijo a El País que se trata de "un hecho gravísimo" que hasta puede ser "un delito" debido a la "utilización de poder para generar determinados beneficios".