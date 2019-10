Colonia: ediles del Frente Amplio piden preinvestigadora por Carlos Moreira

La bancada del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Colonia está dispuesta a pedir la conformación de una comisión preinvestigadora sobre los audios en los que se escucha al intendente, Carlos Moreira, pedir favores sexuales a cambio de la renovación de pasantías. El edil del FA Daniel Almada dijo a la diaria que utilizarán todas las herramientas del reglamento para que se convoque a la comisión.

El candidato del PN, Luis Lacalle Pou, dijo que no corresponde el juicio político a Moreira. “En la Constitución tiene una aplicación y no es cuando me gusta o no me gusta”, publicó Telemundo.

Ayer al mediodía, Moreira compareció ante la fiscal de Rosario, Eliana Travers, y a la salida de la sede judicial reconoció que está analizando iniciar acciones judiciales contra quienes dieron a conocer los audios. “En este momento es muy prematuro porque es la primera declaración en la Fiscalía y presentamos una serie de pruebas”, señaló Moreira, y agregó que son “trámites reservados”.

Además, dijo sentirse “tranquilo” porque “soy absolutamente inocente”. “Confío plenamente en la Justicia, así que vamos a ver el camino que vamos a seguir”. El nacionalista, a quien le realizaron un peritaje con los audios filtrados, afirmó que su comportamiento “no se ha apartado nunca de la legalidad y la moralidad”.