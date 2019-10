Colorados reciben este miércoles a Luis Lacalle Pou en la sede de Martínez Trueba: “vamos a ser buenos aliados de esta coalición”, dijo Ernesto Talvi

Por espacio de una hora estuvieron reunidos este martes los líderes del Partido Colorado (PC) Ernesto Talvi (Ciudadanos) y Julio María Sanguinetti (Batllista), para coordinar lo que será el apoyo que su partido le dará al candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en el balotaje que lo enfrentará con Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA).

La cita fue en la casa del ex presidente, ubicada en Punta Carretas, y la conferencia de prensa la dio el ex candidato Talvi en la vereda, secundado por Sanguinetti, que prefirió no hacer declaraciones, a pesar de haber sido consultado por la prensa reiteradas veces.

“Estamos decididamente formando parte de una coalición del cambio. El país lo necesita, el FA ha quedado como un partido dominado por el MPP [Movimiento de Participación Popular] y el Partido Comunista", ya que “80% de los diputados” son de estos sectores "y sus satélites", dijo Talvi. "Es un partido que se ha radicalizado, ha quedado completamente aislado y sin posibilidad de tener puentes con ningún partido de la oposición", agregó. Opinó que la actual oposición es la que tendrá "la responsabilidad de construir el proyecto de país que va a reemplazar al que hoy nos gobierna".

El domingo, tras conocerse los resultados de la elección, Talvi anunció que apoyará a Lacalle Pou, y se puso a disposición del nacionalista para trabajar en las bases programáticas. “Vamos a empujar por los cambios impostergables que Uruguay precisa y vamos a trabajar incansablemente por nuestros principios y valores”, dijo ese día.

Sobre la ley de urgente consideración que promete presentar Lacalle Pou, aseguró que se trata de "un dispositivo jurídico”. “Podremos discutirlo, no nos negamos a él, lo importante es el contenido y eso es lo que vamos a estar definiendo en los próximos días". No obstante, recordó que el Parlamento puede "levantar la consideración de urgencia". La Constitución prevé que el levantamiento de la urgencia de ley tiene que contar con tres quintos de cada Cámara, y además prohíbe la presentación de varios proyectos de urgente consideración al mismo tiempo.

El colorado aclaró ayer, varias veces, que el PC no podrá condiciones para la coalición: "Vamos a defender nuestros principios y valores pero sabiendo que esto es una construcción colectiva y que vamos a ser buenos aliados de esta coalición”. "La idea es presentar a la ciudadanía las líneas programáticas que van a marcar los grandes ejes [...] Sin condiciones quiere decir que hay cinco jugadores y nosotros somos uno de ellos, importante por cierto, pero no podemos marcar nuestra agenda ni ponernos caprichosos. Vamos con el ánimo de que haya una construcción colectiva viable que no deje de lado los temas que entendemos importante".

Talvi mencionó además que una de las propuestas que quisieran priorizar es la creación de 136 nuevos liceos de tiempo completo en zonas de contexto crítico en varios departamentos del país. “El doctor Lacalle creo que ve con mucha simpatía esa propuesta, pero tiene una tarea compleja que no es simplemente acordar con el PC. Hay otros jugadores con los que va a tener que estar estableciendo vínculos. Es un juego complejo pero posible”, dijo.

Lo que Talvi descartó fue una reunión con Martínez antes del balotaje. “Somos un partido de diálogo y no nos vamos a negar, pero hasta el 24 de noviembre estamos en competencia, por ende cualquier conversación tiene que esperar a que quede resuelta la elección”, dijo.

A pesar de que en un momento de la campaña Talvi se mostró partidario de formar una coalición sin Cabildo Abierto, después fue moderando su posición, y a mediados de octubre dijo, en el ciclo “Zona de encuentros” en Zonamérica, que en un escenario de una coalición presidida por él, convocaría a negociar a CA. Ahora, en este nuevo escenario, Talvi se limitó a señalar: "Las urnas lo han ungido [a Guido Manini Ríos] con una representación relevante y por ende no puede dejar de estar en la mesa de negociación".

A pesar de que el PC tiene cuatro senadores y CA tres, y que los colorados tienen sólo dos diputados más -PC alcanzó 13 y CA 11- Talvi sostuvo ayer que el partido de Manini Ríos “va a ser minoría en una coalición en la que el 80% de la bancada va a estar integrada por los partidos fundacionales, que creo que van a marcar la impronta de esa coalición. Vimos en las declaraciones del general Manini una disposición a colaborar y a hacer una parte constructiva".

Con relación a la interna colorada, dijo que quedaron atrás las discrepancias por la reforma de la Constitución en temas de seguridad, impulsada por el senador del PN Jorge Larrañaga. “Son matices naturales que se dan en todos los partidos. Con el doctor Sanguinetti tenemos coincidencias en el 98% de los temas. Hemos mantenido a lo largo de la campaña un muy buen vínculo; todas las campañas tienen momentos de tensión", aclaró.

Lacalle Pou se reunirá este miércoles a las 14 horas con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, en la sede de Todos, ubicada en Bulevar Artigas y Chaná. En tanto, la fórmula blanca irá a las 18 horas a la casa del PC a oficializar la alianza entre los partidos. En tanto, Manini Ríos dijo este martes a Subrayado que piensa reunirse en próximas horas con el nacionalista, y además vaticinó que no habrá diferencias para acordar porque existen coincidencias programáticas, y ejemplificó con la lucha contra la corrupción.