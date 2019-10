Daniel Martínez: “no hay espacio para un gobierno de empresarios”

El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, se dirigió a la población a través de una breve transmisión en vivo, este mediodía, por la cuenta de Facebook de la coalición de izquierda para hablar sobre “cómo vamos a vivir los próximos cinco años”.

En primer lugar, se refirió a los resultados de la elección del domingo: “Mucho se ha hablado y especulado en estos días sobre si podría haber sacado más o menos votos en la primera vuelta”, dijo y prosiguió: “la verdad que más que eso, me importa es que escuchara mensaje el mensaje que me dieron”. Señaló que el domingo con obtener un 40% “estábamos bien” y con un 42% “festejabamos” porque “sabíamos que el FA venía de 15 años de gobierno y que es difícil, [15 años] siempre desgastan” . De todas formas, destacó que el “primer mensaje es del aliento, el que nos hizo ganar porque no estaba claro que íbamos a ganar”. Pero también, está el mensaje de “quienes no decidieron apoyarnos y que tienen dudas. Son muchos y yo lo sé”, agregó.

“Es un acto de humildad reconocer el mensaje que viene con el resultado”, manifestó Martínez y apuntó que recibió “un mensaje enorme”. Contó que desde que se conocieron los resultados de la elección nacional le “reclamaron más firmeza y claridad para que quede claro dónde está el límite de lo que estoy dispuesto a defender cuando sea presidente” y “más fuerza y más énfasis para que explique las cosas que nos pueden suceder en los próximos cinco años: un ajuste salvaje que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda”.

Señaló que le “sorprendió” la movilización ciudadana posterior a la elección, consideró que la gente se “asustó” y se “despertó”, y que es “lógico” que eso pase porque “toda la región está temblando”. La región se mueve por decisiones drásticas de gobiernos “parecidos a lo que Lacalle piensa para el Uruguay”.

Martínez sostuvo que esos gobiernos “desconocen cada logro”, “borran de un plomazo cada conquista”, son gobiernos que “hacen sufrir”, que “aumentan las cosas por decretos”, “gobiernos que te quitan cosas mientras a muy poquitos no los tocas”. “Muchos uruguayos se percataron que es algo así lo que se está negociando en Uruguay”, expresó. “Me preocupan viejos apellidos protagonizando la nueva agenda del país. Me asusta”,agregó.

“Yo también estoy generando alianzas pero no entre cuatro paredes, alianzas con la gente”, planteó el candidato. Habló también de los cuestionamientos a la viabilidad de un gobierno del FA sin mayorías parlamentarias y afirmó que es un “hombre de diálogo” y la historia reciente demuestra lo contrario: “Uruguay no tiene problema de gobernabilidad”.

“Gané de todas formas pese a todos los pronósticos”, continuó. “También soy consciente de que el 70% de la gente no votó a Luis Lacalle”, sostuvo y manifestó que “no hay espacio para un gobierno que beneficie a un puñado de uruguayos, no hay espacio para un gobierno de empresarios, no hay lugar para que muchos pierdan y muy pocos ganen”.

“Queremos estabilidad, defender los salarios, que las jubilaciones aumenten; no queremos tarifazos ni inflación, no queremos cupos en la Universidad ni que nuestros hijos se vayan del país”, agregó.

Según el candidato del FA, después del resultado del domingo fueron “miles los que empezaron a moverse”. “Por ejemplo, los jóvenes que iniciaron una movilización el propio domingo. Agradezco el apoyo de la juventud a mi candidatura. También pasó con grupos de profesionales, artistas, familias (...) Súmense, actívense, llamen a cinco amigos”, exhortó Martínez, antes de advertir que “cinco años es mucho tiempo cuando las cosas no salen bien”. Por último, señaló que seguirá utilizando la herramienta del Facebook Live para hacer “anuncios importantes en los próximos días”