Daniel Martínez se reúne este lunes con Alberto Fernández

Este domingo, el candidato del Frente Amplio (FA) y su compañera, Graciela Villar, participaron en un acto en el teatro IFT, en Buenos Aires, donde se encontraron con uruguayos residentes en Argentina. Para hoy a las 15.00 está previsto que Martínez se reúna con el candidato presidencial argentino Alberto Fernández. Según supo la diaria, Villar no participará en el encuentro y tampoco lo hará la candidata a la vicepresidencia argentina Cristina Fernández. En una conferencia de prensa, el candidato comentó que en la reunión abordarán tres temas: “complementariedad industrial”, “encare medioambiental conjunto” –porque de Uruguay sólo proviene 7% de los vertidos que llegan al Río de la Plata y al río Uruguay, lo que hace necesario establecer “una visión global” con políticas regionales– y “economía de frontera”, que permita establecer un equilibrio para ambos países y que la “gente no esté rezando para que el cambio no se dispare de un lado u otro”.