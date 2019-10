Debate: Martínez anunció a Leal como ministro del Interior y Lacalle Pou aseguró que la Policía en su gobierno “va a ir siempre para adelante”

Los presidenciables Daniel Martínez (Frente Amplio, FA) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) fueron los protagonistas del debate televisado por todos los canales de aire que duró una hora y media y se desarrolló en los estudios de Canal 4.

El debate tuvo cuatro bloques temáticos, en los que los candidatos alternaron el uso del tiempo por 240 segundos iniciales. Luego tuvieron 90 segundos de réplica y 60 de contraréplica.

El primer tema del intercambio fue economía. Martínez valoró las políticas impulsadas por los gobiernos del Frente Amplio (FA) durante los últimos 15 años y destacó que en el “salto de calidad” el pueblo uruguayo tuvo un rol protagónico. “Por eso nos molesta que un día sí y otro también se diga que está todo mal. Quedan cosas por hacer, la seguridad, la situación de la educación, el déficit fiscal que nos preocupa, queremos diversificar la matriz productiva, pero para eso se necesita certeza, confianza y experiencia”, agregó. Luego el candidato oficialista hizo referencia a cuando estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo (IM) y recalcó que recibió una comuna con un “déficit fiscal altísimo” y terminó con superávit. Por último, señaló que en estas elecciones la población está frente a una posibilidad, que es de “ajuste” y “motosierra”, y una forma de insertarse en el mundo de una “manera diferente”. Lacalle Pou, por su parte, comenzó su exposición cuestionando al oficialismo y afirmando que el FA “incumplió promesas, y por ende no es creíble”. Recordó que en la campaña de 2014, el entonces candidato Tabaré Vázquez y el actual ministro de Economía, Danilo Astori, aseguraron que no iban a aplicar impuestos, pero “sucedió todo lo contrario”. Destacó que los niveles de deuda bruta, inflación y déficit son muy altos y reiteró que el FA no es creíble porque los mismos asesores de Martínez son los mismos que “están en el gobierno”. La pregunta, agregó, es si se sigue así o se ahorra, porque “no hay un camino del medio”. “El ahorro es una forma de respetar los dineros de la gente”, sostuvo, y luego se preguntó a qué Martínez le va a creer: “¿Al Martínez que va a aplicar el programa del FA, que en cuatro puntos dice que va a subir impuestos o [...] al que dijo a empresarios que no iba a subir impuestos?” . También sostuvo que era importante saber si el camino elegido del candidato es seguir “metiéndole la mano en el bolsillo a la gente”.

En el turno de la respuesta, Martínez deslizó que muchas de las ideas de Lacalle Pou le recordaban al presidente argentino Mauricio Macri. “Nosotros hemos visto una ley de urgencia que nos preocupa”, sostuvo, y mencionó que el candidato de la oposición habla de devaluación y recortar 900 millones de dólares. Lacalle Pou, por su parte, respondió diciendo que se imaginaba que el candidato del gobierno no se la iba a jugar a “decir lo que van a hacer”. “Ahora, comparar con Argentina, no digo que es una falta de respeto al PN, es a la gente. Yo no voy a compararlo con los Kirchner, pero el que sube las tarifas es el FA”, sentenció. También apuntó contra el “despilfarro”, se refirió al caso de Raúl Sendic al frente de ANCAP y afirmó que el “que preparó la fiesta de ANCAP fue Daniel Martínez”.

Seguridad

El segundo bloque temático fue sobre seguridad. El candidato nacionalista abrió su discurso recalcando que también en esta área el FA incumplió promesas y “no es creíble”. Recordó que Vázquez propuso bajar las rapiñas y los hurtos, pero aumentaron 48% las rapiñas, 54% los homicidios y 37% los hurtos. Las personas “están clamando” por alguien que “ejerza la autoridad”, dijo Lacalle Pou, asegurando que su equipo se va a hacer cargo con “urgencia”, porque hay una emergencia en seguridad pública. Entre sus propuestas en la materia, mencionó potenciar las comisarías, ir a las zonas rojas y proteger a la policía. “Hay que cuidar a quienes nos cuidan”, recalcó. Afirmó que los policías no van a retroceder, van a ir “para adelante”.

En este punto, Martínez afirmó que siendo oposición es “fácil criticar”. Luego relató que las 12 medidas que impulsa en seguridad y convivencia surgieron de un diálogo con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI, Gustavo Leal, cuando estaba en la IM. “Era un plan fuerte y enérgico que apuntaba a sacar las mafias de los barrios”, dijo. Tras la anécdota, Martínez realizó adelantó que Leal será ministro del Interior en caso de llegar al gobierno. Después enumeró las propuestas que piensa llevar adelante, como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, las 500 tobilleras para agresores, continuar con los operativos Mirador, fortalecer las comisarías y ampliar la videovigilancia. Ante la propuesta de Lacalle Pou de que los policías pidan la cédula a los ciudadanos, Martínez afirmó que el FA ya lleva adelante ese procedimiento. “Usted no tiene la experiencia para liderar este proceso”, remató. Por otra parte, Martínez dijo que le preocupa la propuesta del PN de reincorporar a efectivos policiales retirados, una “medida de Bolsonaro en Uruguay”, calificó.

Desarrollo humano

El tercer eje temático fue desarrollo humano. Martínez puntualizó que en 2004 el 40% de las personas vivían bajo de la línea de pobreza y ahora el número no alcanza el 9%. Lo que se necesita para bajar esas cifras, apuntó, es tener “gobernantes con sensibilidad humana”. Más tarde, se refirió al presupuesto destinado a la educación y aseguró que en 2004 se destinaban 500 millones de dólares y ahora se invierten más de 3.000 millones en educación. “Eso no es despilfarro. ¿Y sabe Lacalle Pou en que período disminuyó el presupuesto en educación? En el gobierno del PN”, agregó. Lacalle Pou dijo que esa no es la cifra que él maneja y resaltó que el FA también incumplió con promesas en esa área, al decir que iba a cambiar el ADN de la educación. “No voy a caer en la hipocresía de decir que no se hizo nada”, sostuvo y aseguró que sí se hizo y que “por supuesto vamos a continuar los planes sociales y mejorarlos”. Luego apuntó que es necesario cambiar la gobernanza de la educación, evaluar procesos y dejar de pedirle a las pruebas TISA que bajen “el nivel para pasarles por encima”.

Futuro

En el último bloque, dedicado al futuro, Lacalle Pou dijo su partido hará énfasis en el medioambiente y destacó su propuesta de crear un Ministerio que se dedique específicamente a esa área, porque hay que dar “un paso más” y darle contenido al “uruguay natural”. El candidato habló de la contaminación del agua y del mal manejo de la gestión de los residuos, algo que “Daniel Martínez no ha podido resolver”, haciendo referencia al período del candidato del FA al frente de la IM. También sostuvo que cuando asumió Vázquez los candidatos de distintos partidos se comprometieron en invertir 1% del PIB en investigación y “una vez más el FA no cumplió”. A su turno, Martínez destacó que la planificación de la gestión siempre ha sido un “elemento central” en sus ideas. Destacó la creación de ciclovías y la renovación de la matriz energética. También sostuvo que va a impulsar la economía circular y que la ley de residuos va a hacer que disminuya la cantidad de residuos. Sobre la problemática de las cianobacterias, dijo que se reunirá en los próximos días con el candidato argentino Alberto Fernández para encarar, entre otras cosas, el tema de la contaminación regional.