Después de frustrada su participación en el pasado Cine Fest Brasil-Montevideo, este jueves se estrena Chico: artista brasileiro

El largometraje de Miguel Faria Junior dedicado a la vida y obra de Chico Buarque de Holanda había sido anunciado como parte del festival Cine Fest Brasil-Montevideo, programado para los primeros días de octubre. Sin embargo, a mediados de setiembre se dio a conocer una carta de la productora JBM Films dirigida al realizador, Faria Junior, en la que se denunciaba que la embajada de Brasil en Uruguay, que auspicia el festival y puede sugerir títulos a ser exhibidos, había dirigido una carta a la distribuidora Enec, asociada a JBM, en la que se solicitaba que el film sobre Chico Buarque no fuera parte del programa. La situación motivó un desmentido de la cancillería brasileña, en el que se señalaba que no había existido intención de censurar el film, y que si no lo habían sugerido para el festival se debía a que era una obra de 2015, mientras que el evento presentaba películas realizadas entre 2018 y 2019.

Para confirmar que no se pretendía censurar la producción, avisaron también que la película sería exhibida inmediatamente después de terminado el festival (que iba del 3 al 9 de octubre), así que este jueves estará disponible en varias salas.

Chico: artista brasileiro homenajea simultáneamente los 70 años de Chico Buarque y los 50 años de su obra, en un formato intimista en el que el propio cantautor (que dice reconocerse más como escritor que como músico) habla de su vida y de su trayectoria. La cinta ofrece también algunos testimonios de personas cercanas a Buarque e incluye numerosos momentos musicales, tanto a cargo del protagonista como de otros artistas brasileños que versionan sus temas.

Entre las personalidades de la música brasileña que aparecen en el film, además del propio Buarque, están Maria Bethânia, Adriana Calcanhotto, Ruy Guerra, Milton Nascimento, Edu Lobo y Miúcha.