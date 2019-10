Fue hace 25 años –en la campaña hacia las elecciones de 1994– que por última vez hubo un intercambio entre presidenciables, cuando debatieron Tabaré Vázquez (Frente Amplio, FA) y Juan Andrés Ramírez (Partido Nacional, PN). Ayer, un cuarto de siglo después, se enfrentaron los candidatos a la presidencia Daniel Martínez (FA) y Luis Lacalle Pou (PN).

Perfil Daniel Martínez Daniel Martínez Villamil, para sus conocidos el Pelado , tiene 62 años. Es ingeniero industrial. Está casado con la ex consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) Laura Motta, con quien tiene tres hijas, que actualmente tienen 40, 38 y 34 años. Es abuelo de siete nietos. A los 16 años se incorporó al Partido Socialista (PS, del Frente Amplio, FA) e intensificó su militancia política en sus años como estudiante de ingeniería. Fue uno de los fundadores del sindicato de ANCAP durante la dictadura y se separó de la actividad sindical a comienzos de la década de 1990 para dedicarse a su actividad privada. Fue presidente de ANCAP entre 2005 y 2008, y luego, ministro de Industria y Energía de 2008 a 2009. También fue senador de la República por el PS entre 2010 y 2015. Ese año fue electo intendente de Montevideo, cargo al que renunció este año para dedicarse a la campaña hacia las elecciones internas. En esa contienda, fue electo candidato a la presidencia por el FA. Perfil Luis Lacalle Pou Luis Lacalle Pou tiene 46 años, es abogado egresado de la Universidad Católica del Uruguay. Viene de una familia con tradición en política: es hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera –nieto del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera– y de la ex senadora Julia Pou. Está casado con Lorena Ponce de León, con la que tiene tres hijos adolescentes, dos varones y una mujer. En 1999 fue electo diputado por el departamento de Canelones (lista 400, Partido Nacional, PN) y reelecto en 2004 y 2009. Durante 2011 presidió la Cámara de Diputados. Después de que su padre decidió abandonar las aspiraciones de volver a ser presidente, Lacalle Pou se convirtió en el candidato del Herrerismo y en 2014 venció en las internas a Jorge Larrañaga y fue proclamado candidato único a la presidencia por los blancos. En las elecciones nacionales de ese año fue el segundo candidato más votado y participó en la segunda vuelta, en la que fue derrotado por el actual presidente Tabaré Vázquez. Lacalle Pou fue electo senador y continuó liderando el Herrerismo y otros sectores del PN, cuyas distintas vertientes confluyeron en el bloque Todos hacia adelante, y este año volvió a ser precandidato por el PN. Tras vencer nuevamente en las internas, volvió a ser electo como candidato único a la presidencia por el PN.

“Situación histórica“, dijo el periodista de Canal 4 Daniel Castro al presentar el debate, que duró una hora y media, en una escenografía rodeada por pantallas gigantes en colores oscuros y un diseño simple de destellos de luz blanca. Frente a los dos atriles colocados para los candidatos se ubicaron los moderadores: Gabriela Lavarello (TNU), Nicolás Lussich (Canal 10), Pilar Teijeiro (TV Ciudad) y Aldo Silva (Canal 12), en representación de los medios que concretaron el acuerdo para la organización del debate. El intercambio se dividió en cuatro ejes temáticos: economía, seguridad humana y convivencia, desarrollo humano y futuro. Para cada tema, los candidatos tenían una primera exposición de cuatro minutos para responder, una réplica de un minuto y medio y una contrarréplica de 60 segundos.

“Al FA no hay plata que le alcance en término de economía. Se sigue esa tendencia o se ahorra. No hay camino intermedio”. Luis Lacalle Pou

El primer bloque fue Economía; por sorteo, el primero en responder fue Martínez. Destacó varios avances en materia de trabajo y de generación y distribución de riqueza durante los gobiernos del Frente Amplio (FA). “En ese proceso estamos convencidos de que tuvo mucho que ver el liderazgo y la política del FA, pero el gran protagonista de este salto en calidad ha sido el pueblo uruguayo”, añadió. Asimismo, planteó que quedan cosas por hacer: en seguridad, enseñanza, déficit fiscal y diversificación de la matriz productiva, y “para eso se necesita certeza, confianza y experiencia que nosotros le podemos ofrecer a la ciudadanía”. A su turno, Lacalle Pou señaló que “el FA incumplió promesas y, por ende, no es creíble”. Se remitió a la campaña electoral de 2014 y las promesas de Vázquez que, según dijo, “no se cumplieron”. “Al FA no hay plata que le alcance en términos de economía”, expresó. En su instancia de réplica, Martínez le contestó que los planteos de Lacalle le recordaron al presidente argentino, Mauricio Macri. En tanto, el candidato nacionalista le contestó que “comparar con Argentina es una falta de respeto a la opinión pública” y que quien subió las tarifas fue el FA, “como lo hizo Macri”.

“Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va haber suba de impuestos. Por que si el grande está hasta acá, el mediano y el chico no pueden más. El ajuste en Uruguay ya existe, y es silencioso y triste”. Luis Lacalle Pou

Seguridad Humana y Convivencia fue el tema del segundo bloque. El candidato del Partido Nacional (PN) dijo que en materia de seguridad el FA “también incumplió promesas”, y recordó que Vázquez se comprometió a bajar “30%” las rapiñas y los hurtos, pero hubo “48% de aumento de rapiñas, 54% más de homicidios y 37% más de hurtos”. “Los uruguayos quieren un gobierno que no ponga excusas y se haga cargo, para ejercer la autoridad hay que hacerse responsable”, manifestó. Señaló que en un gobierno bajo su conducción “la Policía va ir para delante”. El candidato del FA le respondió que “siendo oposición es fácil criticar y otros tienen que gobernar”. Se refirió a su propuesta de 12 puntos sobre seguridad que se comenzó a gestar con el programa Mirador, de Gustavo Leal, y anunció que él será el ministro del Interior en un eventual cuarto gobierno del FA.

Las propuestas en Desarrollo Humano ocuparon el tercer bloque. Martínez señaló que desde el retorno democrático la inversión en educación disminuyó sólo durante el gobierno del PN, cuando gobernó Luis Alberto Lacalle Herrera. “Tenemos que ir por más”, enfatizó. Lacalle, a su turno, comenzó por rebatir el planteo del ingeniero sobre el gobierno de su padre: “No es la cifra que yo manejo”, le contestó. Nuevamente planteó que el FA en esta área “tampoco cumplió sus promesas”, y recordó la promesa incumplida de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. Aseguró que es necesario reformular la elección de horas docentes, para que “los mejores docentes estén en los lugares que más se necesitan”, y “comunidades estables para que los docentes y directores tengan la posibilidad de conocer a los gurises”.

El último bloque abarcó las propuestas de futuro: medio ambiente y tecnología. Lacalle Pou reivindicó su propuesta de crear un Ministerio de Medio Ambiente y “darle contenido a Uruguay Natural”. En las políticas de ambiente, el candidato del PN dijo que es necesario tener más información y que hay que avanzar en ese aspecto. Señaló que en esta área el gobierno tampoco cumplió con el 1% del PIB para Investigación y Desarrollo. El candidato del FA le respondió a Lacalle Pou que lo tendría que “contratar como vocero del FA, porque se ha pasado haciendo referencia a declaraciones de diferentes actores del FA”. Señaló que no es necesaria la creación de un ministerio específico en medioambiente; “queremos hacer mucho más. Un ministerio del ambiente y la transición sustentable”. Recordó su propuesta de las estaciones de futuro y que promoverá la economía circular y la reducción de uso de plásticos de un solo uso. Luego, Lacalle criticó la propuesta de Martínez de las estaciones, porque “la gente que se dedica a esto ha dicho que la propuesta va a contramano” de lo que se hace en el mundo, y que la “inversión tiene que estar en conocimiento, investigación y educación, no en infraestructura en este caso”. A su turno, Martínez rebatió que las estaciones del futuro “no son ladrillos”, sino lugares donde se formarán emprendedores y generar tecnología y conocimiento.

“A diferencia del señor Lacalle, nosotros no creemos en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente tradicional, queremos hacer como se hace en España o Francia: un Ministerio del Ambiente y la Transición Sustentable [...]. Es política del siglo XXI, no del XX”. Daniel Martínez

Martínez fue el primero en dar su mensaje final a la población, en el que se dirigió a los jóvenes que votan por primera vez, a los que “afortunadamente” les tocó vivir en un Uruguay distinto al de sus padres, y lo comparó con la situación del país antes de 2005. “No quiero que retrocedamos en los logros”, dijo, y pidió que no lo voten sólo a él, “sino a un proyecto político con la gente en el centro de los desvelos”. Lacalle Pou fue el encargado de cerrar el debate: expresó que “Uruguay necesita una alternancia”. “Le quiero pedir su confianza, y espero poder mirarlos a los ojos en cinco años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo”, finalizó.

En Twitter

Instantes antes de comenzar el debate, Luis Lacalle Pou tuiteó que su cuenta iba a ser administrada por sus equipos técnicos y, durante las exposiciones, desde la cuenta se fue posteando publicaciones que acompañaban y complementaban lo que iba diciendo el candidato blanco. En la cuenta se publicaron gráficas sobre pobreza monetaria, déficit fiscal efectivo versus déficit proyectado entre 2014 y 2019 por el gobierno del Frente Amplio (FA), evolución de las rapiñas por año entre 1985 y 2019, entre otras cifras. Luego se comenzó a postear frases de Lacalle Pou en el debate y contenidos del programa del Partido Nacional (PN) relacionados con lo que se exponía en este. Las cuentas oficiales de las listas del PN también acompañaron desde Twitter, publicando frases del candidato blanco durante el debate.



Graciela Villar (candidata a vicepresidenta por el FA): “El compañero [Gustavo] Leal será un gran Ministro del Interior del próximo gobierno. Un profesional con experiencia y talento para conducir la seguridad durante los cinco años que vienen”. Más tarde: “Una vez más Daniel Martínez expuso con claridad el proyecto de país del FA para los próximos cinco años. Vamos por el país de las certezas y el rumbo claro. El país de los derechos, del cuidado ambiental, de la seguridad y las oportunidades”.



Mónica Xavier (senadora del FA): “El candidato Lacalle Pou no propuso absolutamente nada en materia económica. Tienen un programa oculto del que sólo se sabe que van a hacer un shock de ahorro de 900 millones que nunca explica cómo”.



Carolina Cosse (candidata al senado del FA): “El candidato del Partido Nacional parece estar haciendo un discurso de 1904 en el siglo XXI”. “Lo que el candidato del Partido Nacional no conoce es la Ley Integral de Residuos que se aprobó en este período. ¿Dónde estaba?”.



Javier Umpiérrez (diputado del FA): “Pah en seguridad y convivencia tampoco propone nada, bueno después de esto mayorías parlamentarias y gobierno en primera vuelta”.



Eduardo Brenta (director de la Intendencia de Montevideo): “En el bloque desarrollo humano vienen las políticas laborales, se acordara qué votó Luis Lacalle Pou en materia de derechos de los trabajadores del comercio, el campo, la industria. Los gobiernos del Frente Amplio aumentaron 58% el salario real. ¿Es confiable?”.



Óscar Groba (diputado del FA): “La gente en situación de calle... bue... Luis Lacalle padre... especialista en los 90... cuántas ollas populares!!! Datos de la realidad”. “Si el Partido Nacional quiere hacerse cargo que le pida perdón a los trabajadores, dejó un millón 600 sin consejos de SALARIOS, 40 % de pobreza y el cementerio de fábricas cerradas! La familia Lacalle, el PN, debe pedir perdón al pueblo”.



Manuela Mutti (diputada del FA): “El Frente Amplio desarrolló un Plan Estratégico de Energía que nos permitió sortear el corte energético en 2004, 2005 y 2007, gracias a la nula inversión estructural de blancos y colorados”.



Celsa Puente (ex directora general de Educación Secundaria durante el actual gobierno): “Finalmente sabemos que el Partido Nacional sólo cuenta con lo que pudo producir Eduy21. No hay una propuesta propia en educación y al fin termina de ambos lados –Eduy21 y PN– el juego de las máscaras”.



Beatriz Argimón (candidata a vicepresidenta por el PN): “Terminado el debate, claramente: #EsAhora”.



Pablo Abdala (diputado del PN): “Si por ‘ganar’ el debate se entiende decir la verdad y no disimularla, y ser creíble en el cumplimiento de lo que se promete, Luis Lacalle Pou fue el ganador. Y lo fue con luz, contundencia y amplitud”.



Graciela Bianchi (diputada del PN): “El Plan Ceibal ha tenido impacto 0 en los resultados educativos. Sí ha enriquecido al Ing. Breschner que tiene cuentas en Panamá. El Plan Ceibal está mal implementado: a los niños más vulnerables no les llega. Hoy los países con mejores resultados controlan el uso de las ‘pantallas’”.



Rodrigo Blás (edil del PN de Maldonado): “La frialdad de Daniel Martínez aún cuando habla de sensibilidad asusta, si pensamos que pretende ser quien decida sobre las situaciones que hacen al desarrollo humano”.



Pedro Bordaberry (senador del Partido Colorado): “Lacalle muestra aplomo, conocimiento y soltura; comunica estatura presidencial; Martínez tartamudea, lee, comunica mal y recurre a frases de ataque notoriamente preparadas antes; es claro que Lacalle es mejor”.



Robert Parrado (integrante del Partido de la Gente): “Conceptualmente Daniel Martínez hizo afirmaciones erróneas sobre temas básicos, lo que denotó falta de conocimiento real sobre seguridad pública. Es obvio que él y su asesor estrella deben estudiar más. Sin duda Luis Lacalle Pou triunfó en el tema”.



Daniel Chasquetti (politólogo): “Pasó el bloque desarrollo humano sin que ninguno hablara de la agenda de derechos”.