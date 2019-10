El FA criticó y se desmarcó de la propuesta de la directora del INISA sobre servicio militar obligatorio

La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Gabriela Fulco, dijo que está de acuerdo con que haya un servicio militar de “un año, o por lo menos diez u 11 meses” y que se deba cumplir de forma obligatoria a partir de los 18 años. En declaraciones a Radio Montecarlo, afirmó que los países que lo aplican “están evaluados con buenos resultados”. “Subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante”, manifestó.

Consultada sobre si la medida sería exclusivamente para algunos jóvenes, Fulco señaló que se aplicaría a todos los que alcancen la mayoría de edad, excepto quienes se vean impedidos por problemas de salud. Se trata, explicó, de “una inducción en un sistema que puede brindar valores, herramientas para la vida desde el punto de vista educativo, de la socialización, de la baja de la conflictividad interpersonal”, y para “equiparar y pasar la raya en que todos ahí son iguales”. La directora del INISA aclaró que esa es una posición “totalmente personal” y que no se ha discutido en el Frente Amplio (FA). “No creo que el país esté preparado; se puede pensar para más adelante”, concluyó.

La candidata a la vicepresidencia por la coalición de izquierda, Graciela Villar, en una entrevista con el programa La tarde en casa, de Canal 10, dijo que la sorprendió el planteo de Fulco y que no entiende su “razonamiento”. “Es su opinión personal. No es la que la fuerza política respalda y quiere llevar adelante. No va por ahí”, expresó. Villar señaló que para el FA “las formas de inclusión tienen que ver con seguir las trayectorias de pobreza de nuestros jóvenes y garantizar que tengan la posibilidad de estudiar e insertarse laboralmente”. “La institución militar es una institución de opción. Jamás estaría de acuerdo con un servicio militar obligatorio”, manifestó.

En tanto, el sociólogo Gustavo Leal, quien sería el ministro del Interior si el FA gana las elecciones, dijo a la diaria que los dichos de Fulco “no representan al FA y no representan a la cultura política de Uruguay”. “Eso es suficiente. No opino sobre la agenda del disparate”, sostuvo.

Las críticas a Fulco desde la interna del FA continuaron. “No representa el pensamiento de Daniel Martínez ni el pensamiento global del FA. Es una mirada que no compartimos”, aseveró el coordinador de los equipos técnicos de la fórmula oficialista, Ramón Méndez. “La profesión militar es una profesión importante para el país, pero no la queremos exportar al resto de la sociedad. No vemos que formar a los jóvenes con esa mirada aporte al modelo social que queremos construir”, añadió.

La candidata a senadora por el FA Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que la propuesta de Fulco es un disparate, y el candidato al Senado Óscar Andrade retuiteó el comentario de su compañera y escribió: “Nada que agregar”. El vicepresidente del FA, José Carlos Mahía, señaló, en la misma red social, que el pensamiento de la directora del INISA es “anacrónico” y calificó las declaraciones de “inoportunas y en abierta oposición a la concepción republicana y libertaria del país”. “Totalmente contraria al programa del FA”, añadió.

“Totalmente trasnochada”

“Que se junte con [Guido] Manini [Ríos]”, sugirió el diputado Fernando Amado (Unión de Izquierda Republicana, aliada al FA). Amado dijo que la idea de Fulco es “absolutamente equivocada” y “totalmente trasnochada”. “No creo en el servicio militar obligatorio”, planteó, y señaló que no encuentra aspectos positivos en imponer esta medida a los jóvenes. “Yo creo en otro tipo de sociedad”, manifestó, y reiteró que es una “propuesta absolutamente absurda”. Para Amado, asociar el servicio militar obligatorio con el descenso en el nivel de delitos es “ciencia ficción”.

La oposición también cuestionó a Fulco y, como podía esperarse, se vinculó el planteo a la campaña electoral y a las propuestas programáticas frenteamplistas. Desde el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) escribió en Twitter: “El FA propone el servicio militar obligatorio. La presidenta del INISA lo acaba de anunciar”, y agregó: “¿Este es el programa oculto de Daniel Martínez? ¿Es de derecha o de izquierda? ¿Progresista o reaccionario?”. Por su parte, el diputado Jorge Gandini (Por la Patria) publicó en la misma red social: “Dicen que con la reforma queremos militarizar la policía. No es verdad. Pero nos enteramos que en el gobierno algunos piensan en militarizar la juventud”.

“Lamentable”

El Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), que abarca a los trabajadores del INISA, emitió ayer un comunicado en el que rechaza “cualquier intento de poner en discusión” esta propuesta. Los trabajadores indicaron que, aunque sea una opinión a título personal, las declaraciones de Fulco fueron “poco serias” y “absolutamente lamentables”.

“Los argumentos que esgrime pretendiendo atribuirle al servicio militar obligatorio bondades cuasi mágicas” son “incompatibles” e “incomprensibles” con el objetivo del INISA, que promueve la inclusión social de los jóvenes desde una perspectiva de derechos, dice el texto. El SUINAU afirma que la obligatoriedad del servicio militar es “ineficiente” y contraria a la “promoción de derechos” al “atentar contra la libertad de elección, libertad de asociación y libertad de protesta”. “Debemos confesar que quienes estamos vinculados a esta institución no nos hemos sorprendido con esta lamentable afirmación”, concluye el comunicado.

José Lorenzo López, presidente del SUINAU, dijo en Radio Montecarlo que el gobierno debe pronunciarse sobre las declaraciones de Fulco, más allá de la postura que han planteado los dirigentes del FA y en candidato oficialista. Según el dirigente sindical, son las autoridades las que deben evaluar la destitución de la directora del INISA, y “si no toman una decisión drástica es porque, de alguna manera, avalan este pronunciamiento”.