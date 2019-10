Ernesto Talvi justificó integrar a Cabildo Abierto a la coalición: “Es un fenómeno que ya no se puede ignorar”

Un Expreso Pocitos rebosante de gente recibió ayer de noche al candidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, en este último tramo de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre. El candidato empezó el acto destacando el programa de su partido, al que describió como “una pieza de orfebrería”, porque no se puede hablar de seguridad “sin hablar del fracaso educativo en los cinturones de pobreza” o de “la calamidad de nuestras cárceles, que son infiernos humanos”. “No podemos pensar en ninguna política aislada. Cada política está integrada con la otra. Y cuando uno arma todas las piezas del puzle, lo que aparece en la imagen es el modelo de sociedad en el que queremos vivir, es el pequeño país modelo que queremos trabajar para dejarles a nuestros hijos. Vaya si tendremos proyecto”, enfatizó.

Luego se refirió a la coalición política formada “por todos los partidos de oposición” que gobernaría en caso de que el Frente Amplio pierda la elección. Llamó a que “nadie se confunda”, ya que el Partido Nacional (PN) y el PC “van a tener amplia mayoría en esa coalición” Luego dijo que últimamente le preguntan si cambió su opinión sobre el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto (CA). “No, no cambié mi opinión, aunque de a poco fuimos descubriendo qué es lo que piensa. Al principio no lo sabíamos, pero hay un programa que uno puede leer y ver en qué coincide y en qué no. Fundamentalmente, lo que ha cambiado ahora son las encuestas: es posible que [CA] tenga una representación parlamentaria significativa, por ende, es un fenómeno que ya no se puede ignorar. Entonces, vamos a ser parte de una coalición que esté integrada, eventualmente, por el general Manini, por supuesto”, sostuvo.

Agregó que el PC no es un partido “irresponsable” y por eso va a dar “gobernabilidad”; trabajarán para ser “arquitectos” de esa coalición y para dejarle “la impronta” si les toca liderarla. “Nuestra impronta va a ser aquella que el PC lleva en su programa, sabiendo que finalmente vamos a tener que conciliar intereses encontrados con otros. Si nos toca ser socios de esa coalición, vamos a empujar desde allí por los cambios impostergables que el país precisa”, señaló. Destacó que la ciudadanía puede estar “absolutamente tranquila” porque “no hay ningún principio sagrado” para los batllistas que van a aceptar que se “transgreda”. “Que a nadie se le ocurra que, si tiene delirios autoritarios, nosotros vamos a ser condescendientes con eso, pero eso no quiere decir que no se puede construir una coalición”, afirmó.

Por último, el candidato fue consultado en rueda de prensa sobre las declaraciones del candidato del PN, Luis Lacalle Pou, que en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing sostuvo que no le ofrecería el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a Manini. Talvi dijo que él no está “anticipando ni especulando” con ningún ministerio, porque adoptó la actitud de que habrá una coalición y que por ende hay que ir “con el cuaderno en blanco” a tratar de “armar el mejor proyecto de país posible” para ofrecerle a la ciudadanía. Subrayó que tienen que estar abiertos, “sin precondiciones”, a que “los cargos los ocupen las personas más competentes para desarrollarlos”, y dijo que es “preferible” que tanto el MDN como el Ministerio del Interior “estén en manos de civiles”.