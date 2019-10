Ernesto Talvi: “Nos hubiera gustado lograr mejores resultados”

“Convocamos a nuestros votantes a respaldar la candidatura del doctor [Luis] Lacalle Pou, para encabezar la coalición con la que vamos a transformar el país. Haremos campaña por su candidatura con la misma energía y entusiasmo con que el Partido Nacional [PN] hizo campaña por el último gran presidente colorado, el doctor Jorge Batlle”. Estas fueron las palabras que lanzó Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado (PC), en el hotel NH Columbia, ni bien se supieron los primeros resultados, ayer de noche, y que todos los militantes y dirigentes colorados esperaban escuchar, ya que ardieron en aplausos. En un discurso leído, Talvi empezó resaltando que “podemos enorgullecernos de nuestra democracia”, ya que en Uruguay “los resultados no se discuten” y eso “no es poca cosa en los tiempos que corren”, por lo tanto, “no deberíamos darlo por sentado”. Señaló que hace unos instantes había felicitado “telefónicamente” tanto al candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, como a Lacalle Pou, ya que “uno de los dos será el presidente de la República”. Agregó que él espera, claro está, que sea este último.

Cifra: 12% de los votos consiguió el PC

“Estamos tranquilos, porque hicimos todo lo posible. Dejamos el alma en la cancha. No estamos satisfechos, porque nos hubiera gustado lograr mejores resultados, pero con estos resultados vamos a tener una voz muy significativa en este nuevo tiempo que se abre, porque tenemos mucho que aportar a la tarea de un nuevo gobierno, no por nuestros méritos personales, sino por el gigante capital de reflexión y de propuesta que es el PC”, señaló Talvi. Agregó que el deber de su partido es “revertir la fractura social, recuperar la convivencia pacífica, poner la economía de pie y transformar la educación”. Para que “ese cambio se concrete” su partido apoyará la candidatura de Lacalle Pou, por eso queda “a disposición” del candidato blanco, “para trabajar con él y sus equipos en las bases programáticas que van a forjar una alianza para devolverles el futuro a los uruguayos”. “Vamos a empujar por los cambios impostergables que Uruguay precisa y vamos a trabajar incansablemente por nuestros principios y valores. Porque, como dijo don José Batlle y Ordóñez, no es la lucha de los intereses la que debe entablarse, sino la lucha por las ideas que convencen y enaltecen. Así que nuestro compromiso está intacto: vamos a trabajar para dejar atrás el paisito y construir un pequeño país modelo, un país de primera de verdad”, agregó.

Al terminar su discurso, Talvi fue abordado por la prensa y señaló que hay “sólo una” condición para la coalición de gobierno: “trabajar por un programa y un proyecto de país que realmente implique un golpe de timón, un cambio de ritmo, porque el país está en una decadencia de la que tenemos que salir”. En cuanto a la posible inclusión de Cabildo Abierto (CA) en la coalición, dijo que “eso lo va a tener que decidir” Lacalle Pou, que es “quien tendrá la responsabilidad de conformarla”.

Talvi partió raudo desde el NH Columbia hasta la sede del PC, donde lo estaba esperando el ex presidente Julio María Sanguinetti, líder de Batllistas, con todos sus dirigentes. Allí, en diálogo con Telemundo, Sanguinetti dijo que “está claro que va a haber cambio”, porque el FA “no pasa el 40%”, entonces “la oposición hoy es mayoría”. “Vemos un PC que está en las expectativas razonables que nos estaban dando últimamente las encuestas, con lo cual tenemos la seguridad de que vamos a la coalición y entramos al gobierno”, agregó. Por otro lado, el diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, dijo a la diaria que si el FA no supera el 40% de los votos, “tiene pocas chances de retener el gobierno”, por lo tanto “ahora se abre un camino de articulación y negociación que es fundamental”. En cuanto a la votación del PC, Rodríguez dijo que no le había caído bien, ya que cree que su partido “se merecía votar por encima del mismo guarismo de la elección anterior”. Principalmente, “por todo el trabajo que se había realizado en estos cinco años, desde lo territorial y desde al ámbito legislativo”. “Es cierto que la aparición de nuevos actores políticos ha provocado que muchos de los votos que podían aglutinarse en el PC se dividieran”, finalizó.

“Es cierto que la aparición de nuevos actores políticos ha provocado que muchos de los votos que podían aglutinarse en el PC se dividieran”.

Conrado Rodríguez.

Esto último también estaba rondando el NH Columbia entre algunos dirigentes talvistas. Ni bien se supieron los resultados, en los corredores se tejían hipótesis. La principal apuntaba a que tanto el PN como el PC se corrieron para “el centro”, por lo tanto, muchos frenteamplistas desencantados se fueron para esos partidos; pero, por otro lado, esto produjo que los militantes más conservadores o de derecha encontraran su lugar en CA. Eso será tema, de hoy en adelante, de politólogos.